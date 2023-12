Mitten ins Gesicht: Florence Pugh mit Gegenstand abgeworfen

Florence Pugh (27) wurde Opfer einer Wurfattacke. © HENRY NICHOLLS / AFP

Immer wieder machten in den vergangenen Monaten unzählige Musiker damit Schlagzeilen, dass sie während ihrer Konzerte mit den verschiedensten Dingen beworfen wurden.

So wurde bereits Harry Styles (29, "As It Was") von einem undefinierten Gegenstand am Kopf getroffen, Pink (44, "Try") wurde einen Beutel voll Asche vor die Füße geknallt, und Bebe Rexha (34, "I'm Good (Blue)") musste über dem Auge genäht werden, nachdem sie ein Telefon ins Gesicht geschleudert bekommen hatte.

Nun wurde das nächste Sternchen Opfer einer derartigen Attacke: Pugh wurde während eines "Comic Con"-Events im brasilianischen São Paulo am gestrigen Sonntag beworfen – während sie gerade dabei war, gemeinsam mit ihren Co-Stars ihren neuen Film "Dune: Teil 2" zu bewerben.

Ein Video des Vorfalls macht derzeit online die Runde und sorgt für eine ordentliche Portion Unverständnis.