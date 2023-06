Florian Köster will Auto waschen: Kurze Zeit später meldet er sich aus der Notaufnahme!

Hückelhoven - Florian Köster (34) wollte zum Start ins Wochenende eigentlich nur sein Auto waschen. Nur kurze Zeit später fand sich der Verlobte von Sylvana Wollny (31) allerdings im Krankenhaus wieder. Bei Instagram berichtete er, was vorgefallen war.

Florian Köster (34) meldete sich am Freitag erneut aus der Notaufnahme bei seinen Instagram-Fans. © Bildmontage: Instagram/floriankoester44

Die Klinik-Odyssee von Florian Köster nimmt einfach kein Ende.

Schon wieder meldete sich der Familienvater am Freitag aus der Notaufnahme heraus bei seinen Fans und berichtete, dass er nach einem schmerzhaften Zwischenfall einen Arzt konsultieren musste. Doch was war passiert?

Nachdem Flo in diesem Jahr bereits mit einem dicken Auge im Krankenhaus war und nach wie vor mit seinem operierten Knie kämpft, beförderte ihn am Freitag dann ein gebrochener Finger in die Notaufnahme.

Schuld war ein Unfall beim Autowaschen, wie der 34-Jährige seinen rund 137.000 Fans schilderte.

So hatte er zuvor den Knopf für den automatisch schließenden Kofferraum seines Wagens betätigt und gleichzeitig angefangen, mit einem Lappen über das Heck des Autos zu wischen.

Dabei kam es, wie es kommen musste: Die Klappe schloss sich und Flos Finger steckte noch dazwischen!