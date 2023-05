Florian Köster meldet sich mit beunruhigenden News: "Es sieht auf gut Deutsch gesagt 'kacke' aus"

Hückelhoven - Florian Köster (34) musste sich Anfang des Jahres unters Messer legen, denn der zweifache Papa wurde am Knie operiert. Auf vielfache Nachfrage lieferte Flo seinen Fans nun ein Gesundheits-Update - doch das klang alles andere als gut!

Am Donnerstag hatte sich Flo in seiner Story gemeldet und zunächst berichtet, dass er "immer wieder" von Fans angeschrieben worden sei, die sich nach seinem operierten Knie erkundigt hätten.

Schon Anfang des Jahres hatte der 34-Jährige seiner Community von einem Eingriff am Knie berichtet, dem er sich unterzogen hatte und lieferte seither immer mal wieder kleine Updates zu seinem Genesungsverlauf. Die letzte Meldung gab nun allerdings Grund zur Sorge!

Der Verlobte von Sylvana Wollny (31) meldet sich regelmäßig bei seinen rund 136.000 Instagram-Fans und gibt in seinen Storys dabei immer wieder Einblicke in seinen Alltag, zuletzt häuften sich jedoch die Hiobsbotschaften bezüglich Flos Gesundheit.

Ein dickes Auge , ein " Hubbel am Finger " und immer noch Probleme mit dem Knie - aus gesundheitlicher Sicht ist bei Florian Köster zurzeit einfach der Wurm drin.

So erklärte Florian nicht nur, dass er immer noch Schmerzen habe, durch die er inzwischen sogar eine Fehlhaltung angenommen habe, weil er "immer so humpelnd" laufen würde. Er zweifelte außerdem allgemein an der Entscheidung, den Eingriff vorgenommen zu haben.

"Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, mich da operieren zu lassen, weil's jetzt noch schlimmer ist", so der Vater zweier Töchter. Keine guten Neuigkeiten, die wohl auch seine Sylvana in Sorge versetzt haben dürften.

Den Kopf in den Sand zu stecken war für Flo aber keine Alternative. "Ich gehe jetzt zur Physio-Therapie und ich hoffe, der kann mir da weiterhelfen", erklärte er stattdessen.