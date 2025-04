Flying Uwe überrascht bei drittem MMA-Kampf: "Hätte kaum jemand so erwartet"

YouTube-Star Uwe Schüder (38) alias "Flying Uwe" hat den dritten MMA-Kampf seiner Karriere knapp verloren. Hier ist er bei einem früheren Kampf zu sehen. (Archivfoto) © IMAGO/Torsten Helmke

Am Samstagabend trat der Hamburger in der pickepackevollen Dortmunder Westfalenhalle gegen den Streamer Ediz "der Breite" Tasci (37) an - und überraschte im sogenannten "Achteck" alle.

Der 38-Jährige legte gegen den favorisierten Tasci los wie die Feuerwehr und schickte seinen Kontrahenten gleich viermal zu Boden! "Ein Start, den kaum jemand so erwartet hätte", schrieben die Veranstalter des Events auf Instagram.

Zwar musste sich "Flying Uwe" am Ende trotzdem knapp geschlagen geben, mit seiner Performance war der YouTuber aber mehr als zufrieden. "Jeder hat gesehen: Ich war da, ich habe geliefert. Kein einfaches Ding für ihn. Respekt für die Leistung – aber auch stolz auf meine eigene", schrieb der Fitness-Influencer bei Instagram.

Er habe in den vergangenen Monaten auf vieles verzichtet und körperlich, mental sowie emotional alles in die Vorbereitung auf den Kampf investiert. "Für diesen einen Moment. Und es hat sich gelohnt", verdeutlichte der zweifache Vater.