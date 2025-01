Flying Uwe verabschiedet sich: "Werde Deutschland für lange Zeit verlassen"

Doch für Survival-Formate scheint er aktuell keinen Kopf mehr zu haben. Schließlich steht bereits am 5. April ein MMA-Kampf gegen Ediz Tasci (37) in der Dortmunder Westfalenhalle an.

Ob sich der 37-Jährige erneut für die Teilnahme an einer – vielleicht noch extremeren – Survival-Show entschieden hat? Nach " 7 vs. Wild " hatte er im Dezember vergangenen Jahres eine weitere mysteriöse Auszeit genommen.

Noch am selben Tag ging es für ihn zum Flughafen. Seine Follower wolle er aber natürlich mit auf die Reise nehmen, versprach er. Doch alles Weitere verriet er zunächst noch nicht und ließ seine Community ein wenig rätseln: "Was meint ihr, wohin geht's?"

Am Mittwoch überraschte der Influencer seine Fans, zeigte gleich mehrere gepackte Koffer in seiner Instagram -Story und schrieb dazu: "Ich werde Deutschland für eine lange Zeit verlassen."

Bei "7 vs. Wild" zeigte sich "Flying Uwe" zuletzt im Survival-Modus. © Screenshot/YouTube/7vsWild

"So in die Richtung geht das, Leute", deutete Uwe in seiner Story immerhin schon mal an. Mit einem Urlaub habe seine Reise aber nichts zu tun.

"Es wird das komplette Gegenteil. Schließlich geht es nicht um Entspannung, sondern darum, durch die Hölle zu gehen, um besser zu werden", so Uwe weiter, bevor es für ihn in den Flieger nach Stockholm in Schweden ging.

Dort traf er auf MM-Kämpfer Hermann Hergert, mit dem er im Hotel gleich schon mal die erste Trainingseinheit absolvierte.

"Dieser Kampf bedeutet mir sehr, sehr viel", so Uwe später. "Für mich ist das ein persönlicher neuer Meilenstein." Dabei sei der eigentliche Kampf noch der einfachste Part. Die Vorbereitung, in der er sich gerade befinde, sei dabei die eigentliche Herausforderung.