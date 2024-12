"Flying Uwe" meldet sich nach Härtetest zurück: "Krasse Erfahrung"

Der YouTube-Star Uwe Schüder (37), besser bekannt als "Flying Uwe", hat sich nach einer mysteriösen Social-Media-Auszeit zurückgemeldet. © Screenshot/Instagram/flyinguwe (Bildmontage)

Fast zwei Wochen lang war es verdächtig still auf dem Instagram-Account des Hamburgers. Am Sonntag gab es nun aber endlich wieder ein erstes Lebenszeichen von dem Unternehmer und MMA-Kämpfer.

"Ey, ich bin wieder zurück, Leute. Was war das bitte?", so der 37-Jährige, der neben einigen optischen Veränderungen auch deutliche Blessuren vorzuweisen hatte.

"Nicht nur Haare und Bart, Sonnenbrand, dann noch Ausschlag, Stiche ohne Ende, lange Fingernägel bekommen, zerstochene Füße", zählte Uwe auf und dokumentierte alles mit seiner Handykamera, während im Hintergrund Sandstrand und Palmen zu sehen waren. Zurück in Deutschland ist Uwe also noch nicht.

Seine Community bat er aber darum, gar nicht erst zu fragen, wo er in der Zwischenzeit eigentlich war - er dürfe sowieso nicht darüber sprechen. Doch er verriet schon mal so viel: "Es war eine krasse Erfahrung wieder einmal. Die Zeit, in der ich weg war, hat mich geprägt."

Es klingt fast so, als hätte der YouTuber erneut an einem Survival-Format à la "7 vs. Wild" teilgenommen. "Eineinhalb Wochen isoliert, fernab von Deutschland, kein Komfort, nur Härte. Ich hab mich komplett abgehärtet, mental und körperlich", so Uwe weiter, während er seine Fans auf eine Joggingrunde mitnahm.

Und er war sich sicher: "Ich komme stärker nach Deutschland zurück denn je!"