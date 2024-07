Frank Otto rastet aus: Versandhaus-Erbe schubst Frau vor Club

Eine Sprecherin Ottos äußerte sich gegenüber dem Blatt zu dem Vorfall wie folgt: "Frank Otto wurde von dem Security bedrängt. Nachdem der Security von ihm abgelassen hatte, wollte er nur noch weg – wobei er zum Ausgang ging. Nur war da kein Ausgang, sodass er umdrehte, um den richtigen Ausgang zu nehmen. An mehr kann er sich nicht erinnern, außer dass er ins Hotel wollte."

Angeblich kennen sich die beiden. Der Vorfall habe sich bereits am 14. Juli ereignet.

Im Düsseldorfer Club "Rudas Studios" habe Frank Otto gemeinsam mit Mehmet Atila gefeiert. Am späten Abend kam es dann zum Eklat. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Mehmet Atila, ein Düsseldorfer Schönheitschirurg, mit dem Otto am besagten Abend im Club war, gab an, "von einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit einer Begleitung von mir oder einer anderen Dame" nichts zu wissen. "Dies passt auch überhaupt nicht in den Kontext und wäre mir sicherlich aufgefallen, da ich vor Ort war."

Die vermeintlich offene Rechnung habe er selbst bezahlt. "Herr Frank Otto war mein Gast, der Tisch im VIP-Bereich war auf meinen Namen reserviert. Entsprechend hatte ich auch seine Verzehrkarte bei mir (...). Das Missverständnis konnte ich schnell aufklären."

Ein Augenzeuge berichtete gegenüber Bild, dass Otto wie von Sinnen gewesen sei. "Zum Glück hat die Security eingegriffen und die Frau beschützt. Wer weiß, was sonst passiert wäre."



Erstmeldung: 20.50 Uhr. Aktualisiert um 22.17 Uhr.