Frank Zander wieder bei Weihnachtsfeier für Obdachlose am Start: "Schritt zurück ins Leben"

Berlin - Nach seinem gesundheitsbedingten Ausfall im vergangenen Jahr will Entertainer Frank Zander (82) wieder bei seiner traditionellen Weihnachtsfeier für Berliner Obdachlose und Bedürftige dabei sein.

Berlins Urgestein Frank Zander (82) gibt kurz vor Weihnachten nach seiner Krankheit für Obdachlose wieder eine Feier. © Fabian Sommer/dpa

"Das ist auch wieder ein Schritt zurück ins Leben", sagte Zander in Berlin. "Ich bin froh, wieder dabei zu sein."

Seine Krankheit habe ihn ziemlich ergriffen, sagte der Schlagersänger. "Jetzt bin ich wieder für die Leute da." Das Wichtigste sei, in die Gesichter der Menschen zu schauen.

Zander lädt seit 1995 zusammen mit seiner Familie und mit Unterstützung von Freunden, Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern Berliner Obdachlose und Bedürftige zu einer großen Weihnachtsfeier ein. Für sein Engagement wurde Zander mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse geehrt, sein Sohn Marcus (55) mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande.

Dieses Jahr steht das 30. Jubiläum an. Die Feier soll am 21. Dezember im Hotel Estrel in Neukölln stattfinden.