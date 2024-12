Franka Potente spricht erstmals über Brustkrebs: "Habe mich für die Terminator-Rolle entschieden"

Im vergangenen Jahr erhielt Schauspielerin Franka Potente (50) die Diagnose. © Annette Riedl/dpa

Die Schock-Diagnose habe sie im April 2023 erhalten, berichtete Franka Potente im Interview mit der "Zeit". Doch die ersten Symptome habe sie bereits im Jahr zuvor bei Dreharbeiten in Kanada wahrgenommen.

"Irgendwann spürte ich ein komisches Gefühl in meiner rechten Seite. Keine richtigen Schmerzen, eher so, als ob die gesamte Karosserie verzogen ist. Mir kam das komisch vor", so die 50-Jährige. Zum Arzt sei sie aber erst gegangen, als sie von der Brustkrebs-Erkrankung einer Freundin erfahren habe.

Nach einigen nicht eindeutigen Tests gab eine Ultraschall-Untersuchung schließlich traurige Gewissheit. "Auf einmal war ich Patientin", erinnerte sich Potente.

Auf den ersten Schock ("Der totale Alarm!") folgte Entschlossenheit. "Kampfansage! Man muss ins Handeln kommen. Selbstmitleid ist keiner meiner Charaktereigenschaften", erzählte Franka Potente im "Zeit"-Interview.

Um sich auf die bevorstehende Operation vorzubereiten, unterzog der Kino-Star den eigenen Körper einem strikten Fitnessprogramm.