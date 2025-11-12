Frau von 187-Rapper Gzuz teilt irre Sex-Story: "Wo ist die Schamgrenze?"
Halstenbek/Hamburg - Als Ehefrau von Gangster-Rapper Gzuz (37, 187 Strassenbande) sollte Lisa Klauß (32) schon so einiges gesehen und erlebt haben. Was ihr ihre Tochter nun erzählte, überforderte aber auch die Influencerin.
Die 32-Jährige meldete sich am Mittwoch auf Instagram und verdeutlichte: "Ich bin teilweise so hardcore schockiert, was heutzutage in Schulen abgeht." Was früher bei ihr passiert sei, sei demnach kein Vergleich zu den Vorfällen heutzutage, so die Blondine.
So habe ihre Tochter Malina (11) ihr erzählt, dass sie von einer Freundin gehört habe, dass Zehntklässler in der Schule Sex gehabt hätten. "Und das hat man gehört bis in den Klassenraum", unterstrich Lisa, die ergänzte: "Wo ist die Schamgrenze?"
Ihr sei bewusst, dass manche solche Dinge auch nur täten, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Trotzdem sei sie schockiert, "dass Kinder so was in der Schule machen", bekräftigte die dreifache Mutter.
Sie wisse auch nicht so recht, wie sie damit umgehen solle, gestand die Influencerin. "Soll ich das für mich behalten? Muss man bei so schlimmen Sachen andere Eltern informieren? Lehrer informieren?", fragte sie ihre Follower um Rat.
Lisa Klauß hat Bitte an ihre Fans, doch der Aufruf geht nach hinten los
Ihre Fans bat die 32-Jährige vor diesem Hintergrund auch darum, ihrerseits die "krassesten" Kinder-Stories mit ihr zu teilen. "Und schreibt mir bitte auch mal, ob ihr euch das einfach nur angehört habt, mit eurem Kind darüber gesprochen habt, oder ob ihr da was gemacht habt, so Lehrer kontaktiert oder irgendwie sowas?"
Dem Aufruf der Gzuz-Ehefrau folgten anschließend offensichtlich etliche Menschen, denn kurz darauf schrieb sie in ihrer Story: "Boah Leute, ich kriege nur die perversesten, ekligsten Geschichten hier zu hören."
Dazu teilte sie den Screenshot einer Nachricht, in der eine Followerin von Drittklässlern berichtete, die die Sexspielzeuge, genauer gesagt die "vibrierenden Würmer", ihrer Eltern zum Spielen mit in die Schule gebracht hätten.
Lisas abschließender Appell dazu: "Bitte schickt nur so was Lustiges, Verrücktes! Ich will nicht 20 Horror-Storys posten, dann sind wir alle traurig und machen nur noch Homeschooling."
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/lisaerdbeer