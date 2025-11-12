Frau von 187-Rapper Gzuz teilt irre Sex-Story: "Wo ist die Schamgrenze?"

Halstenbek/Hamburg - Als Ehefrau von Gangster-Rapper Gzuz (37, 187 Strassenbande ) sollte Lisa Klauß (32) schon so einiges gesehen und erlebt haben. Was ihr ihre Tochter nun erzählte, überforderte aber auch die Influencerin.

Lisa Klauß (32), die Ehefrau von 187-Rapper Gzuz (37), hat sich am Mittwoch verstört bei ihren Fans auf Instagram gemeldet. © Instagram/lisaerdbeer

Die 32-Jährige meldete sich am Mittwoch auf Instagram und verdeutlichte: "Ich bin teilweise so hardcore schockiert, was heutzutage in Schulen abgeht." Was früher bei ihr passiert sei, sei demnach kein Vergleich zu den Vorfällen heutzutage, so die Blondine.

So habe ihre Tochter Malina (11) ihr erzählt, dass sie von einer Freundin gehört habe, dass Zehntklässler in der Schule Sex gehabt hätten. "Und das hat man gehört bis in den Klassenraum", unterstrich Lisa, die ergänzte: "Wo ist die Schamgrenze?"

Ihr sei bewusst, dass manche solche Dinge auch nur täten, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Trotzdem sei sie schockiert, "dass Kinder so was in der Schule machen", bekräftigte die dreifache Mutter.

Sie wisse auch nicht so recht, wie sie damit umgehen solle, gestand die Influencerin. "Soll ich das für mich behalten? Muss man bei so schlimmen Sachen andere Eltern informieren? Lehrer informieren?", fragte sie ihre Follower um Rat.