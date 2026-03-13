Frau von Kult-Komiker Ricky Gervais hat Brustkrebs: "Ich möchte es jetzt hinter mich bringen"

USA - Jane Fallon (65), die langjährige Partnerin des bekannten Hollywood-Komikers Ricky Gervais (64), hat Brustkrebs. Auf Instagram teilte sie die erschütternde Nachricht.

Bereits seit 1982 sind Ricky Gervais (64) und Jane Fallon (65) zusammen. © Charley Gallay / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die Autorin und TV-Produzentin teilte die tragische Neuigkeit über ihren Gesundheitszustand direkt auf ihrem Instagram-Kanal mit.

"Also... Ich dachte, ich sollte etwas posten, da einige Leute bemerkt haben, dass ich in letzter Zeit hier etwas still war", schrieb Fallon.

"Vor etwa einem Monat wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert - glücklicherweise im sehr frühen Stadium und mit einer ausgezeichneten Prognose", erklärte sie. "Eine Woche vor Weihnachten hatte ich eine Routine-Mammografie. Ich hatte keine Symptome, aber der brillante Radiologe entdeckte etwas Verdächtiges und schickte mich zu weiteren Untersuchungen und schließlich zu einer Biopsie."

Fallon fuhr fort, dass sie in zwei Wochen einen Operationstermin habe, um das Problem zu beheben, und dass sie sich wünsche, dass sie "es jetzt hinter sich bringen könne".

Sie teilte auch ein Foto von einem Plüschbären, der ein blaues Stethoskop und einen Ausweis mit der Aufschrift "Dr. Eric" trägt - eine Anspielung auf ihren kompetenten Radiologen.

Fallon ist seit 1982 mit dem 64-jährigen Ricky Gervais liiert, nachdem sich die beiden am University College London kennengelernt hatten. Seitdem unterstützen sie sich gegenseitig in ihrer Karriere. Der Schauspieler und Komiker, der nicht zuletzt durch seine provokante Skandal-Rede bei den Golden Globes bekannt wurde, würdigt Fallon häufig als Inspiration für seine verschiedenen Projekte.