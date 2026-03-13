Frau von Kult-Komiker Ricky Gervais hat Brustkrebs: "Ich möchte es jetzt hinter mich bringen"
USA - Jane Fallon (65), die langjährige Partnerin des bekannten Hollywood-Komikers Ricky Gervais (64), hat Brustkrebs. Auf Instagram teilte sie die erschütternde Nachricht.
Die Autorin und TV-Produzentin teilte die tragische Neuigkeit über ihren Gesundheitszustand direkt auf ihrem Instagram-Kanal mit.
"Also... Ich dachte, ich sollte etwas posten, da einige Leute bemerkt haben, dass ich in letzter Zeit hier etwas still war", schrieb Fallon.
"Vor etwa einem Monat wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert - glücklicherweise im sehr frühen Stadium und mit einer ausgezeichneten Prognose", erklärte sie. "Eine Woche vor Weihnachten hatte ich eine Routine-Mammografie. Ich hatte keine Symptome, aber der brillante Radiologe entdeckte etwas Verdächtiges und schickte mich zu weiteren Untersuchungen und schließlich zu einer Biopsie."
Fallon fuhr fort, dass sie in zwei Wochen einen Operationstermin habe, um das Problem zu beheben, und dass sie sich wünsche, dass sie "es jetzt hinter sich bringen könne".
Sie teilte auch ein Foto von einem Plüschbären, der ein blaues Stethoskop und einen Ausweis mit der Aufschrift "Dr. Eric" trägt - eine Anspielung auf ihren kompetenten Radiologen.
Fallon ist seit 1982 mit dem 64-jährigen Ricky Gervais liiert, nachdem sich die beiden am University College London kennengelernt hatten. Seitdem unterstützen sie sich gegenseitig in ihrer Karriere. Der Schauspieler und Komiker, der nicht zuletzt durch seine provokante Skandal-Rede bei den Golden Globes bekannt wurde, würdigt Fallon häufig als Inspiration für seine verschiedenen Projekte.
Ricky Gervais und Jane Fallon möchten nicht heiraten
Obwohl sie seit mehr als 40 Jahren zusammen sind, hat das prominente Paar bis heute keine Pläne zu heiraten.
Fallon sagte im Februar 2018 gegenüber Daily Mail: "Wir sind nicht verheiratet, weil es keinem von uns wichtig ist. Ich denke, wenn es einem von uns wirklich wichtig wäre, würden wir es wahrscheinlich tun, aber es ist nichts, was einer von uns jemals wirklich gebraucht hat."
Gervais äußerte sich im Januar 2010 gegenüber The Times ähnlich: "Wir sind in jeder Hinsicht verheiratet, teilen alles miteinander und tatsächlich hat unsere Scheinehe länger gehalten als eine echte Ehe. Aber es ergibt keinen Sinn, eine echte Zeremonie vor den Augen Gottes zu feiern, denn es gibt keinen Gott."
