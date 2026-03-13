Edith Stehfest zurück zum Ex-Mann? "Es muss ein Liebescomeback geben, aber …"
Berlin - Für Edith Stehfest war die letzte Zeit alles andere als einfach. Im Gespräch mit Reality-TV-Kenner Ramon Wagner auf YouTube spricht die 30-Jährige offen über ihre Trennung von Eric Stehfest (36) - und darüber, warum sie trotz einem der größten Vertrauensbrüche die Familie zusammenhalten will.
"Ich habe mich mehr nach Familienzeit gesehnt", erklärt Edith. Während Eric bei GZSZ drehte, fühlte sie sich oft allein mit den Kindern. Lange versuchte sie, die Ehe irgendwie noch zu retten, obwohl sie und Eric bereits in getrennten Zimmern schliefen.
"Den Freiraum, den Eric hatte, um zu tun, was er wollte, hätte ich mir auch gewünscht", sagt sie. Die Beziehung war von Unsicherheit und fehlendem Vertrauen geprägt. "Wir hatten keine Sicherheit und kein Vertrauen. Keiner kannte seinen Platz."
Hinzu kam auch ein tiefer Vertrauensbruch: Eric habe sie während der Ehe sogar betrogen.
Zwar wünschte er sich ein Comeback, doch Edith fühlte sich dafür zu erschöpft.
Edith Stehfest zeigt letzten Liebesbeweis für Eric
Dennoch brachte sie für Eric einen letzten Akt der Liebe auf: Sie ließ die Kinder bei ihm, um sich von der Beziehung lösen zu können - und um Eric in seiner schwierigen psychischen Phase Rückhalt zu geben. "Die Kinder waren seine einzige Realität."
Bei Promis unter Palmen trafen die beiden erneut aufeinander und alte Wunden wurden wieder aufgerissen. Dass Eric inzwischen ein Techtelmechtel mit TV-Kollegin Franziska Temme (31) hatte, störte Edith zunächst sehr.
Mittlerweile habe sie sich an die Situation gewöhnt. Wichtig sei für sie, dass die Kinder nicht darunter leiden: "Da vertraue ich Eric."
Heute blickt Edith stolz auf ihren beruflichen Neustart: OnlyFans, eigene Musik und Techno-Projekte - alles selbstbestimmt und mit Freude. "Das macht mich stolz", sagt die TV-Persönlichkeit.
Ein Liebescomeback mit Eric schließt sie aus: "Es muss ein Liebescomeback geben, aber nur als Familie."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/instagram/edithstehfest