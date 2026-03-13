 1.692

Edith Stehfest zurück zum Ex-Mann? "Es muss ein Liebescomeback geben, aber …"

Im Gespräch mit Reality-TV-Kenner Ramon Wagner auf YouTube spricht die 30-Jährige offen über ihre Trennung von Schauspieler Eric Stehfest.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Für Edith Stehfest war die letzte Zeit alles andere als einfach. Im Gespräch mit Reality-TV-Kenner Ramon Wagner auf YouTube spricht die 30-Jährige offen über ihre Trennung von Eric Stehfest (36) - und darüber, warum sie trotz einem der größten Vertrauensbrüche die Familie zusammenhalten will.

Edith Stehfest (30) hat sich nach Jahren im Schatten ihres Ex-Mannes eine eigene Karriere aufgebaut.
Edith Stehfest (30) hat sich nach Jahren im Schatten ihres Ex-Mannes eine eigene Karriere aufgebaut.  © Screenshot/Instagram/edithstehfest

"Ich habe mich mehr nach Familienzeit gesehnt", erklärt Edith. Während Eric bei GZSZ drehte, fühlte sie sich oft allein mit den Kindern. Lange versuchte sie, die Ehe irgendwie noch zu retten, obwohl sie und Eric bereits in getrennten Zimmern schliefen.

"Den Freiraum, den Eric hatte, um zu tun, was er wollte, hätte ich mir auch gewünscht", sagt sie. Die Beziehung war von Unsicherheit und fehlendem Vertrauen geprägt. "Wir hatten keine Sicherheit und kein Vertrauen. Keiner kannte seinen Platz."

Hinzu kam auch ein tiefer Vertrauensbruch: Eric habe sie während der Ehe sogar betrogen.

Frau von Kult-Komiker Ricky Gervais hat Brustkrebs: "Ich möchte es jetzt hinter mich bringen"
Promis & Stars Frau von Kult-Komiker Ricky Gervais hat Brustkrebs: "Ich möchte es jetzt hinter mich bringen"

Zwar wünschte er sich ein Comeback, doch Edith fühlte sich dafür zu erschöpft.

Edith Stehfest zeigt letzten Liebesbeweis für Eric

Zehn Jahre lang waren Edith Stehfest und Eric Stehfest (36) unzertrennlich. Ein schwerwiegender Betrug und zu wenig Zeit für die Familie führten zum Ende der Ehe. (Archivfoto)
Zehn Jahre lang waren Edith Stehfest und Eric Stehfest (36) unzertrennlich. Ein schwerwiegender Betrug und zu wenig Zeit für die Familie führten zum Ende der Ehe. (Archivfoto)  © Annette Riedl/dpa

Dennoch brachte sie für Eric einen letzten Akt der Liebe auf: Sie ließ die Kinder bei ihm, um sich von der Beziehung lösen zu können - und um Eric in seiner schwierigen psychischen Phase Rückhalt zu geben. "Die Kinder waren seine einzige Realität."

Bei Promis unter Palmen trafen die beiden erneut aufeinander und alte Wunden wurden wieder aufgerissen. Dass Eric inzwischen ein Techtelmechtel mit TV-Kollegin Franziska Temme (31) hatte, störte Edith zunächst sehr.

Mittlerweile habe sie sich an die Situation gewöhnt. Wichtig sei für sie, dass die Kinder nicht darunter leiden: "Da vertraue ich Eric."

Giovanni Zarrella: Wie hat Pizzeria der Eltern ihn geprägt?
Promis & Stars Giovanni Zarrella: Wie hat Pizzeria der Eltern ihn geprägt?

Heute blickt Edith stolz auf ihren beruflichen Neustart: OnlyFans, eigene Musik und Techno-Projekte - alles selbstbestimmt und mit Freude. "Das macht mich stolz", sagt die TV-Persönlichkeit.

Ein Liebescomeback mit Eric schließt sie aus: "Es muss ein Liebescomeback geben, aber nur als Familie."

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/instagram/edithstehfest

Mehr zum Thema Promis & Stars: