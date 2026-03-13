Edith Stehfest zurück zum Ex-Mann? "Es muss ein Liebescomeback geben, aber …"

Berlin - Für Edith Stehfest war die letzte Zeit alles andere als einfach. Im Gespräch mit Reality-TV-Kenner Ramon Wagner auf YouTube spricht die 30-Jährige offen über ihre Trennung von Eric Stehfest (36) - und darüber, warum sie trotz einem der größten Vertrauensbrüche die Familie zusammenhalten will.

Edith Stehfest (30) hat sich nach Jahren im Schatten ihres Ex-Mannes eine eigene Karriere aufgebaut. © Screenshot/Instagram/edithstehfest

"Ich habe mich mehr nach Familienzeit gesehnt", erklärt Edith. Während Eric bei GZSZ drehte, fühlte sie sich oft allein mit den Kindern. Lange versuchte sie, die Ehe irgendwie noch zu retten, obwohl sie und Eric bereits in getrennten Zimmern schliefen.

"Den Freiraum, den Eric hatte, um zu tun, was er wollte, hätte ich mir auch gewünscht", sagt sie. Die Beziehung war von Unsicherheit und fehlendem Vertrauen geprägt. "Wir hatten keine Sicherheit und kein Vertrauen. Keiner kannte seinen Platz."

Hinzu kam auch ein tiefer Vertrauensbruch: Eric habe sie während der Ehe sogar betrogen.

Zwar wünschte er sich ein Comeback, doch Edith fühlte sich dafür zu erschöpft.