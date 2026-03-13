"Wir sind Helden"-Sängerin Judith Holofernes macht trauriges Geständnis im TV: Ihre Karriere ist zerstört

Berlin - Für Fans der Kultband "Wir sind Helden" ist diese Nachricht ein echter Schock: Sängerin Judith Holofernes (49) hat offenbart, dass sie mit einer schweren Stimmstörung kämpft.

Judith Holofernes (49) kann nicht mehr singen. © Sebastian Gollnow/dpa

"Ich kann seit acht Jahren nicht mehr singen", verriet die Berlinerin in der ZDF-Sendung "Volle Kanne". Damit bestätigte sie erstmals, wie stark sie die Erkrankung in Alltag und Karriere einschränkt.

Bereits 2019 war sie noch einmal im Fernsehen zu sehen, und zwar bei der Vox-Show "Sing meinen Song". Damals fiel vielen Zuschauern auf, dass ihre Stimme deutlich brüchiger klang als früher.

Heute weiß Holofernes, dass das bereits Teil ihres Problems war.

Der Auslöser für die Störung liegt offenbar im Jahr 2017. Damals wurde die Sängerin schwer krank. Eine endgültige medizinische Erklärung gibt es bis heute nicht. Holofernes vermutet jedoch, dass sie eine Meningitis - also eine Hirnhautentzündung - gehabt haben könnte.

Noch im selben Jahr entwickelte sie die Stimmstörung, die nach ihren Angaben neurologischen Ursprungs ist. Trotz zahlreicher Arztbesuche und Therapieversuche hat sich daran bislang nichts geändert.