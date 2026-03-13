"In aller Freundschaft"-Star Muriel Baumeister gesteht: "Mein Leben lang getrunken"
Berlin - Lange kämpfte Schauspielerin Muriel Baumeister (54, "In aller Freundschaft", "Die Spreewaldklinik") gegen ihre inneren Dämonen. Nun offenbarte sie ihre bewegende Geschichte über ihre Alkoholsucht.
In einem Interview mit dem Potsdamer Selbsthilfezentrum SEKIZ berichtete die einstige Leinwandlegende, dass Alkohol schon in frühen Jahren eine große Rolle gespielt habe.
"Wir haben halt getrunken. Es gab Champagner morgens zum Frühstück, wenn man irgendwo war", erinnerte sie sich an die Zeit, als sie in ihren 20ern und 30ern war, und wird später noch deutlicher: "Ich habe mein Leben lang getrunken."
Doch was zunächst gelegentlich war, wurde mit der Zeit regelmäßig, wie sie schon 2024 dem Magazin "Bunte" erzählte.
"Wenn du irgendwann anfängst, allein zu trinken, und Sorge hast, wenn kein Alkohol zu Hause ist, dann sollte man anfangen, sich Gedanken zu machen", schickte die Dreifach-Mutter eine eindeutige Warnung über den Äther.
Auch zu ihren Trinkmengen äußerte sich die Wahlberlinerin im Interview mit SEKIZ: "Ich war mal mit Freunden unterwegs, da habe ich zehn Gin Tonic getrunken, ohne nennenswerte Auswirkungen. Für normale Leute unvorstellbar."
Muriel Baumeister blickt auf Alkoholfahrt und Entzüge zurück
Irgendwann hatte der häufige Alkoholkonsum körperliche Folgen: Baumeister hatte eine dauerhafte Magenschleimhautentzündung. "Jeden Morgen habe ich mich übergeben, aber danach trotzdem direkt wieder Alkohol, meistens Weißwein, in mich reingeleert", zeigte sie sich schonungslos offen. Gefährlich sei das heimliche Trinken gewesen.
Einen konkreten Auslöser für die Sucht könne sie nicht benennen, aber die Geburt ihrer Tochter habe alles "potenziert". Baumeister erklärte: "Die pränatale Depression hat die Sache sehr verstärkt."
Ein Tiefpunkt war ein Vorfall im Jahr 2016: Damals verursachte Baumeister mit rund 1,45 Promille einen Autounfall, während ihre Tochter im Wagen saß. Der Fall endete mit einer Geldstrafe und löste große mediale Aufmerksamkeit aus und sorgte für Negativschlagzeilen.
Heute lebt Baumeister eigenen Angaben zufolge seit rund zehn Jahren ohne Alkohol. Einen Stups in die richtige Richtung habe ihr eine damalige Freundin gegeben. "Sie hat mich angesprochen und gesagt: 'Ich gucke mir das nicht mehr an!'", erinnerte sich der TV-Star.
Zweimal versuchte Baumeister mit Entzügen vom Alkohol loszukommen. Erst, als sie sich im Oktober 2017 in die geschlossene Psychiatrie der Berliner Charité einweisen ließ, klappte es. Der Aufenthalt bleibt ihr unvergessen: "Das war so schrecklich, da wollte ich nie wieder hin."
