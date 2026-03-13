"In aller Freundschaft"-Star Muriel Baumeister gesteht: "Mein Leben lang getrunken"

Berlin - Lange kämpfte Schauspielerin Muriel Baumeister (54, " In aller Freundschaft ", "Die Spreewaldklinik") gegen ihre inneren Dämonen. Nun offenbarte sie ihre bewegende Geschichte über ihre Alkoholsucht.

Schauspielerin Muriel Baumeister (54) sprach in einem Interview schonungslos über ihre Alkoholsucht. © Annette Riedl/dpa

In einem Interview mit dem Potsdamer Selbsthilfezentrum SEKIZ berichtete die einstige Leinwandlegende, dass Alkohol schon in frühen Jahren eine große Rolle gespielt habe.

"Wir haben halt getrunken. Es gab Champagner morgens zum Frühstück, wenn man irgendwo war", erinnerte sie sich an die Zeit, als sie in ihren 20ern und 30ern war, und wird später noch deutlicher: "Ich habe mein Leben lang getrunken."

Doch was zunächst gelegentlich war, wurde mit der Zeit regelmäßig, wie sie schon 2024 dem Magazin "Bunte" erzählte.

"Wenn du irgendwann anfängst, allein zu trinken, und Sorge hast, wenn kein Alkohol zu Hause ist, dann sollte man anfangen, sich Gedanken zu machen", schickte die Dreifach-Mutter eine eindeutige Warnung über den Äther.

Auch zu ihren Trinkmengen äußerte sich die Wahlberlinerin im Interview mit SEKIZ: "Ich war mal mit Freunden unterwegs, da habe ich zehn Gin Tonic getrunken, ohne nennenswerte Auswirkungen. Für normale Leute unvorstellbar."