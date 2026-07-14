"Ein Albtraum": RTL-Moderatorin Frauke Ludowig leidet auf Ibiza

Ibiza (Spanien) - Was als schöne Urlaubserinnerung geplant war, wird für Frauke Ludowig plötzlich zum Albtraum. An ihre Familie richtet die RTL -Moderatorin später deutliche Worte!

Frauke Ludowig (62) gönnte sich mit ihrer Familie jüngst eine kleine Auszeit auf Ibiza. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Gemeinsam mit ihrem Ehemann sowie den beiden Töchtern Nele und Nika gönnte sich die 62-Jährige jüngst eine Turbo-Auszeit auf Ibiza. Gegenüber dem Kölner Sender offenbarte sie, dass es bis dato "der einzige Urlaub" sei, "den wir als Familie zusammen geschafft haben".

Lediglich vier Tage verbrachte das Quartett auf der Baleareninsel. Ein Ausflug zu Wasser sollte dabei den krönenden Abschluss des Kurztrips bilden - immerhin besitzt ihr Gatte einen eigenen Bootsführerschein. Also wurde kurzerhand eine kleine Nussschale gemietet.

Doch genau das sollte Frauke zum Verhängnis werden.

"Ich bin eigentlich total seefest, aber gestern war es irgendwie ein Albtraum, weil es total windig war", erinnert sich die RTL-Ikone an den Ausflug zurück. "Es schaukelte die ganze Zeit von links nach rechts."

Zunächst habe sie sich noch mit ihrer Familie über die Situation lustig gemacht, doch mit zunehmender Dauer an Bord sei es ihr gesundheitlich immer schlechter gegangen, wie Frauke weiter berichtet. Und das Schlimmste: Die Rückfahrt stand erst noch bevor …