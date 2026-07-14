"Ein Albtraum": RTL-Moderatorin Frauke Ludowig leidet auf Ibiza
Ibiza (Spanien) - Was als schöne Urlaubserinnerung geplant war, wird für Frauke Ludowig plötzlich zum Albtraum. An ihre Familie richtet die RTL-Moderatorin später deutliche Worte!
Gemeinsam mit ihrem Ehemann sowie den beiden Töchtern Nele und Nika gönnte sich die 62-Jährige jüngst eine Turbo-Auszeit auf Ibiza. Gegenüber dem Kölner Sender offenbarte sie, dass es bis dato "der einzige Urlaub" sei, "den wir als Familie zusammen geschafft haben".
Lediglich vier Tage verbrachte das Quartett auf der Baleareninsel. Ein Ausflug zu Wasser sollte dabei den krönenden Abschluss des Kurztrips bilden - immerhin besitzt ihr Gatte einen eigenen Bootsführerschein. Also wurde kurzerhand eine kleine Nussschale gemietet.
Doch genau das sollte Frauke zum Verhängnis werden.
"Ich bin eigentlich total seefest, aber gestern war es irgendwie ein Albtraum, weil es total windig war", erinnert sich die RTL-Ikone an den Ausflug zurück. "Es schaukelte die ganze Zeit von links nach rechts."
Zunächst habe sie sich noch mit ihrer Familie über die Situation lustig gemacht, doch mit zunehmender Dauer an Bord sei es ihr gesundheitlich immer schlechter gegangen, wie Frauke weiter berichtet. Und das Schlimmste: Die Rückfahrt stand erst noch bevor …
Frauke Ludowig: "Es war einer der härtesten Tage meines Lebens!"
Tatsächlich habe diese das Fass zum Überlaufen gebracht: Die RTL-Moderatorin wurde ganz übel seekrank. Und wie reagierten ihre Töchter? Statt Mama in ihrer Not zu unterstützen, zückten Nele und Nika das Handy, um die Kamera draufzuhalten.
"Wenn du so eine Familie hast, brauchst du auch keine Feinde mehr", stellt Frauke klar. Inzwischen könne sie über den Vorfall aber auch schon wieder lachen. Den entsprechenden Clip hat die nun nicht mehr kreidebleiche 62-Jährige inzwischen sogar auf ihrem Instagram-Kanal geteilt.
Das Leben sei "eben nicht immer nur Sonnenschein, sondern es geht einem auch mal mies", begründet sie ihre Entscheidung. Rückblickend hält sie jedoch fest: "Es war wirklich einer der härtesten Tage meines Lebens."
Wie die Promi-Expertin gegenüber ihrem Heimatsender versicherte, sei es ihr zurück an Land aber schnell wieder besser gegangen, sodass sie die letzten Stunden auf Ibiza mit ihrer Familie noch vollumfänglich auskosten konnte.
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Banneyer/dpa, Instagram/fraukeludowig_official (Screenshot)