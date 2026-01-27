Frauke Ludowig packt offen über TV-Karriere aus: "Partner kommen und gehen"

Köln - RTL ohne Frauke Ludowig ist eigentlich schon gar nicht mehr vorstellbar. Jetzt hat die Kult-Moderatorin enthüllt, wie sie im TV-Business so erfolgreich werden konnte.

Auf den roten Teppichen dieser Welt zu Hause: RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (62). © Felix Hörhager/dpa

Seit rund 30 Jahren moderiert die 62-Jährige beim Kölner Privatsender das Boulevard-Magazin "Exclusiv". Darin berichtet sie regelmäßig über mehr oder weniger wissenswerten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Schönen und Reichen.

Auf ihrem Instagram-Kanal gewährt Frauke ihrer Community sogar den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit. Was vielleicht viele überraschen mag: Sie ist zwar in der glamourösen Glitzerwelt zu Hause, privat jedoch nie abgehoben.

Ihr Erfolgsrezept für das Überleben in der hart umkämpften Entertainment-Branche verrät die Blondine jetzt im neuen Buch "Der Code zum Erfolg" von Autor Tom Junkersdorf, das am 27. Januar erscheint und "Bunte" bereits vorliegt.

Darin formuliert sie ihren goldenen Karriere-Ratschlag so: "Lege so früh wie möglich den Grundstein für eine glückliche und erfüllte berufliche Zukunft. Und lass dich dabei nicht von privaten Ereignissen abbringen. Die passieren sowieso."