Guido Cantz gibt zu: Darum sind die Leute im Kölner Karneval genervt

Köln - Das Publikum bei Karnevalssitzungen will dieses Jahr nach den Erfahrungen von Guido Cantz (54) eher Ablenkung vom Alltag und weniger Witze über die Bundespolitik.

Guido Cantz (54) hat festgestellt, dass Witze über die Bundespolitik im Kölner Karneval nicht ankommen. © Henning Kaiser/dpa

"Man hat auf jeden Fall ganz viel Lust zu feiern, aber in erster Linie als Flucht aus dem täglichen Wahnsinn", sagte Cantz, einer der gefragtesten Redner im Kölner Karneval, der Deutschen Presse-Agentur.

"Letztes Jahr, als der Karneval mit dem Bundestagswahlkampf zusammenfiel, war das noch ganz anders, da hatte ich ganz viel Politik im Programm. Aber jetzt spüre ich, dass die Leute genervt sind und eher so die Haltung haben: 'Ach, jetzt fang nicht wieder mit dem Merz an...'"

Dahinter stehe wohl auch Enttäuschung darüber, dass es nach dem Ende der Ampelregierung kaum besser geworden sei - es mache sich Resignation breit. Eine andere Erfahrung, die ihn durchaus beunruhige, sei: "Vor zwei Jahren kam es noch vor, dass Leute im Publikum applaudierten, wenn man sich auf der Bühne kritisch über die AfD äußerte. Das ist heute nicht mehr so. Vielleicht, weil inzwischen viele mit der AfD sympathisieren oder weil man denkt: 'Arbeite dich doch erst mal an der jetzigen Regierungskoalition ab. Ich weiß es nicht. Aber ich stelle es fest.'"

Gut laufen demnach Themen, die nicht direkt mit Politik zu tun haben, etwa der Gelsenkirchener Sparkassen-Einbruch oder Künstliche Intelligenz.