Frauke Ludowig in Tränen aufgelöst: TV-Kollegin Marlene Lufen weint gleich mit

Frauke Ludowig im emotionalen Ausnahmezustand! Die RTL-Moderatorin schluchzt und schnieft mit ihrer TV-Kollegin Marlene Lufen um die Wette.

Von Nicole Reich

Köln – Nanu, was ist denn mit Frauke Ludowig (59) los? Die beliebte RTL-Moderatorin schluchzt in ihr Taschentuch und betupft sich die wässrigen Augen. Dabei befindet sie sich augenscheinlich in einem emotionalen Ausnahmezustand - genau wie ihre TV-Kollegin Marlene Lufen (52).

Frauke Ludowig (59) zeigt sich ganz aufgelöst, doch die Tränen sind nur vorgetäuscht! © Montage: Instagram/Screenshot/Frauke Ludowig Eigentlich ist Ludowig ein echter Kamera-Profi. Immerhin moderiert das RTL-Urgestein schon seit fast drei Jahrzehnten "Exclusiv - Das Starmagazin" sowie diverse andere TV-Formate. In einer Instagram-Story, die Ludowig jetzt selber teilte, ist die ansonsten stets souveräne Promi-Reporterin jedoch am Schniefen und Schluchzen, was das Zeug hält. Dabei sitzt sie auf einem Sofa, auf ihrem Schoß befindet sich eine Box mit Taschentüchern, aus denen sich die 59-Jährige großzügig bedient, offenbar um die Tränen vor dem Überquellen zu stoppen. Promis & Stars Aminata Belli sitzt in Zug, der nicht losfahren darf: Der Grund ist absurd "Es ist so traurig ...", verkündet Ludowig mit belegter Stimme und Leidensmiene. Dann schwenkt die Kamera und zeigt eine weitere, mutmaßlich weinende Person: "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen. Auch sie hat ihre Emotionen offenbar nicht mehr unter Kontrolle. Doch dann fliegt die Heul-Scharade plötzlich auf!

Frauke Ludowig und Marlene Lufen: "Zwei TV-Schabracken auf dem Weg nach Hollywood"