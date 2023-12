Frauke Ludowig strahlt auf Mama-Töchter-Foto: Ein Detail lässt Fans staunen

Köln - Was für ein schönes Trio! Frauke Ludowig (59) begeisterte ihre Instagram-Fans an diesem Wochenende mit einem Schnappschuss, der sich sehen lassen konnte. Die RTL-Moderatorin hatte darauf zusammen mit ihren Töchtern posiert.

Frauke Ludowig (59) versorgt ihre Instagram-Fans regelmäßig mit neuen Schnappschüssen. © Instagram/fraukeludowig_official

Frauke Ludowig ist nicht nur beruflich auf ganzer Linie erfolgreich, die "Exclusiv"-Moderatorin kann sich auch in familiärer Hinsicht wohl kaum glücklicher schätzen.

So pflegt Frauke nicht nur ein inniges Verhältnis zu ihren Eltern, die im niedersächsischen Wunstorf leben und die regelmäßig von ihrer prominenten Tochter besucht werden, sondern auch zu ihren beiden Töchtern Nele (20) und Nika (18).

Ihre Mädels sind der ganze Stolz der 59-Jährigen - das war ihr auf ihrem neuesten Bild deutlich anzusehen gewesen, das die Zweifach-Mama am Samstag auf ihrem Instagram-Kanal geteilt hatte.

Auf dem Schnappschuss hatte Frauke an der Seite ihrer Töchter posiert, wobei alles drei glücklich in die Kamera lächelten. "Trip with my girls", schrieb die 59-Jährige zu der Aufnahme, auf der das Ludowig-Trio Wollmützen trug.

Wo das Bild entstanden war, verriet die RTL-Moderatorin allerdings nicht.