Frauke Ludowig: Neues Foto mit Tochter Nele (20) sorgt für Staunen - "Wie Geschwister!"

Frauke Ludowig (59) und ihre älteste Tochter Nele (20) zeigten sich Seite an Seite auf einem Event in der Wiener Hofreitschule. © Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Instagram/fraukeludowig_official (Screenshot)

Vor knapp zwei Jahren Jahr zeigte die RTL-Moderatorin ihren damals 18-jährigen Nachwuchs öffentlich bei Instagram. Inzwischen hat die "kleine" Ludowig ihr Abitur in der Tasche und Journalismus-Studium in Köln begonnen.

Die attraktive Blondine möchte nur allzu gern in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama treten und durfte mit ihrem Web-Format "Nele Now" auch schon erste Erfahrungen als Moderatorin und Red-Carpet-Reporterin sammeln durfte.

Auf Instagram teilte Frauke jetzt einen brandneuen Schnappschuss mit ihrer Ältesten. Gemeinsam besuchten die beiden die Party anlässlich des 70. Geburtstages des Sport- und Lifestyle Unternehmens "Sportalm" in der Wiener Hofreitschule.

"So ein wunderschönes Event. Und wir durften mitfeiern! Danke an unsere tollen Gastgeber", schreibt die 59-Jährige zu der Aufnahme, auf der sie Nele liebevoll in den Arm nimmt. In eleganter Abendgarderobe strahlen beide glücklich in die Kamera.