Frauke Ludowig: Urlaubsfoto der RTL-Ikone im Badeanzug lässt Fans ausflippen

Griechenland/Köln - Frauke Ludowig lässt sich von ihren Kritikern nicht einschüchtern! Rund drei Jahre nach dem Fuß-Eklat hält die 59-Jährige im Urlaub erneut selbstbewusst ihre Mauken in die Kamera!

Frauke Ludowig (59) genießt aktuell ihren Familienurlaub in Griechenland. © Bildmontage: Instagram/fraukeludowig_official (Screenshots)

Aktuell lässt die beliebte RTL-Moderatorin in Griechenland die Seele baumeln. Auf Instagram gewährte Frauke ihren Fans zuletzt immer wieder exklusive Einblicke in ihren wohl verdienten Familienurlaub.

Ein Schnappschuss sorgte dabei ganz besonders für Begeisterung. Darauf posiert das "Exklusiv"-Gesicht in einem extravaganten One-Shoulder-Badeanzug mit blauem Vogelmotiv auf einer Holzbank am Strand.

Ein Bein streckt die Journalistin dabei nach vorne, das andere lehnt sie lässig an einen Baum. Ihre nackten Zehen sind deutlich sichtbar. In die Caption schreibt Frauke: "Die beste Zeit? Genau jetzt!"

Für ihren heißen Beach-Look kassiert die 59-Jährige diesmal eine Vielzahl an Komplimenten. "Eine wirklich hübsche Frau", kommentiert ein User. "Du Granate" oder "Mega Frauke! Du bist so was von sexy!" ist unter dem Beitrag ebenfalls zu lesen.

Gleichzeitig setzt Frauke mit der Aufnahme auch ein klares Statement für die Liebe zu ihrem Körper - allen voran ihren Füßen.