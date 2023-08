Fremder drückt ihm Leine von Bulldogge in die Hand und haut ab: Reality-Star fassungslos!

Köln - Eine schier unfassbare Geschichte hat Reality-Star Jakub Jarecki (27) erlebt. Der Noch-Ehemann von Kate Merlan (36) ist plötzlich in den Besitz einer kleinen Bulldogge gekommen, weil der vorherige Halter einfach abgehauen ist.

Als der Vierbeiner in ein Geschäft lief, eskalierte die Situation. Der Fremde habe sein Tier regelrecht aus dem Laden herausgetreten und auf der Straße liegen lassen, erklärt Jakub. "Dann drückt der uns einfach die Leine in die Hand, sagt, der Hund soll sich verpissen, und läuft einfach weg!"

Seiner Schilderung zufolge war er zusammen mit seiner Mutter in der Stadt unterwegs, als dem Duo auf der Straße "ein richtiger Vollidiot" begegnete. Dieser sei "total besoffen" gewesen und hatte einen Hund dabei.

Jakub, der unter anderem aus "Temptation Island VIP" und "Prominent getrennt" bekannt ist, sitzt im Auto, als er eine Instagram-Story aufnimmt. "Wahnsinn, was eben passiert ist", berichtet der Oberliga-Fußballer sichtlich konsterniert.

Zurück zu Hause erzählt Jakub die ganze unfassbare Geschichte von Bulldogge "Harry". © Montage: Instagram/Screenshot/Jakub Jarecki

"Die [Pfleger, Anm. d. Red.] meinten, er ist wirklich in einem ganz schlechten Zustand", erzählt Jakub seinen rund 90.000 Instagram-Fans in einer nachfolgenden Story.

"Er ist unterernährt, hat was mit der Bandscheibe, kann nicht richtig laufen. Wahrscheinlich zieht das in den Rücken, dadurch kommt Inkontinenz. Wenn er geht oder steht, fängt er einfach an, Pipi zu machen, weil er es nicht halten kann", fasst der 27-Jährige die schlimmsten Befunde zusammen.

Dabei sei herausgekommen, dass der Hund, der offenbar ein echtes Martyrium hinter sich hat, gechippt ist.

Wie es mit Harry, so der eingetragene Name der Bulldogge, mittelfristig weitergehen wird, ist nun die Frage. Er müsse nun erst einmal für weitere wichtige Untersuchungen im Tierheim bleiben.