Freundin gibt erstes Interview nach Tod von Liam Payne (†31): "Betäubt und gebrochen"

London (Großbritannien) - Der Tod des britischen Sängers Liam Payne (†31) erschütterte im vergangenen Oktober die Welt. Erstmals hat sich nun seine Freundin in einem Interview zu den tragischen Geschehnissen in Argentinien geäußert.

Liam Payne starb im vergangenen Oktober im Alter von 31 Jahren. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

"Wenn ich es gewusst hätte, wenn ich in die Zukunft hätte sehen können, hätte ich Argentinien niemals verlassen", sagte Kate Cassidy (25) der britischen Zeitung The Sun.

Der "One Direction"-Sänger war am 16. Oktober infolge eines Sturzes vom Balkon seines Hotelzimmers in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestorben - er wurde nur 31 Jahre alt.

Zuvor sollen er und Cassidy gemeinsam dort ihren Urlaub verbracht haben.

Die amerikanische Influencerin erklärte nun, dass sie Argentinien verlassen habe und allein in ihr gemeinsames Haus in Florida zurückgekehrt sei, um sich um ihren Hund zu kümmern. Dies sei aber nicht das erste Mal gewesen, dass sie und Payne getrennt gereist seien.

"Ich hatte eine Verantwortung, wir hatten eine Verantwortung. Wir hatten unseren Hund, und natürlich hätte ich nie gedacht, dass so etwas passieren würde", sagte Cassidy. Sie fügte hinzu: "Liam war so gut gelaunt, als ich abreiste."