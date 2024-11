Letzte Ehre für Liam Payne: Fans und Familie versammeln sich bei bewegender Beerdigung

Der Sarg von Liam Payne (†31) ist mit weißen Rosen geschmückt. © Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Wie The Sun berichtete, wurde die Beerdigung am heutigen Mittwoch in Amersham, nordwestlich von London, abgehalten.

Neben seiner Familie, den Eltern Geoff und Karen, sowie seiner Freundin Kate Cassidy (25), nahmen zahlreiche prominente Wegbegleiter an der bewegenden Zeremonie teil.

Seine ehemaligen "One Direction"-Bandkollegen waren ebenfalls vor Ort.

Auch dutzende Fans und Einheimische versammelten sich rund um die kleine Kirche, um dem Musiker die letzte Ehre zu erweisen.

Der schwarze Sarg war mit Rosen geschmückt und wurde in einer weißen Kutsche, gezogen von zwei Pferden, zur Trauerfeier transportiert.

Zwei Blumengestecke schmückten das Dach der Kutsche, eines mit der Aufschrift "Sohn", das andere mit "Papa".