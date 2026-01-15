Freundin von Dennis Kessmeyer (†) packt aus: Hat Eva Benetatou für Fame Absprache gebrochen?

Nach dem brisanten Statement von Eva Benetatou zum Thema Dennis Kessmeyer (†) findet dessen Freundin Vanessa Louis ganz klare Worte.

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Nicht mal einen Tag wurden die Aussagen von Eva Benetatou (33) rund um den Tod ihres Ex-Freundes Dennis Kessmeyer (†45) unkommentiert gelassen. Jetzt kriegt die angehende Dschungelcamperin ordentlich Gegenwind aus allen Richtungen.

Ein Foto aus alten Zeiten: Vanessa Louis mit Dennis Kessmeyer (†). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Vanessa Louis Etwas mehr als drei Monate ist es her, dass die Nachricht vom Tod des Eventorganisators einen Schock in der Reality-Welt ausgelöst hat. Unter anderem Ex Eva wurde von der Horror-Nachricht derart überrascht, dass sie erst in dieser Woche erstmals darüber sprechen konnte. Das passt einer allerdings so gar nicht in den Kram: Dennis' Freundin Vanessa Louis! Kaum hat die von Evas Statement Wind bekommen, schlägt sie via Instagram zurück. Promis & Stars Angebliche Tochter von Freddie Mercury mit 45 Jahren gestorben: Das war Bibis Todesursache Angesprochen auf Evas Aussagen kommt die Influencerin ziemlich zügig auf den Punkt. "Ich habe Eva nur um eines gebeten: dieses Thema nicht im Dschungel öffentlich zu machen – aus Respekt vor uns und unserem Schmerz ... Dass selbst das nicht möglich war, sagt leider alles."

Ex-Bestie schießt scharf gegen Walentina Doronina

Eva Benetatou hat mit ihren jüngsten Aussagen für ordentlich Unmut bei Vanessa gesorgt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou, Screenshot/Instagram/Vanessa Louis Heißt im Klartext: Eva hat sich - ausgerechnet eine Woche vor dem Einzug bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" - nicht an mündliche Absprachen zum Schutz der Privatsphäre gehalten. In einem Interview hatte die gelernte Flugbegleiterin preisgegeben, von der erschütternden Nachricht "wahnsinnig geschockt" gewesen zu sein. "Ich dachte wirklich, er hat sein Glück gefunden." Auch von einer ihrer ehemaligen Busenfreundinnen prasselt derzeit ordentlich Kritik auf die 33-Jährige ein: Walentina Doronina (25)! Promis & Stars "Extrawurst"-Streit wie im echten Leben? Mücke & Knauer warnen vor Meinungskrieg Die Reality-Zicke kann mit Evas Statement offensichtlich ebenfalls ziemlich wenig anfangen, prangert über Instagram Evas Umgang mit der Situation an. "Schämen sollte sie sich", stellt Walentina klar. Unternehmer Dennis Kessmeyer soll sich Mitte Oktober 2025 das Leben genommen haben - über die genauen Hintergründe ist bis heute jedoch nichts bekannt.