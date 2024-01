Fritz Meineckes Morgenroutine in Magdeburg: "Ist das geil!"

Magdeburg - An Neujahr setzen sich viele Menschen gewisse Vorsätze für die kommenden Monate. Wenn es nach Magdeburgs Abenteurer Fritz Meinecke (34) geht, braucht es dafür nicht immer einen Grund, kann aber als Vorbild vorangehen. So sieht seine Morgenroutine aus.

Mit passender Outdoor-Kleidung und Stirnlampe geht es für den Abenteurer raus an die frische Morgenluft. © Screenshot/Instagram/fritz.meinecke

Dass sich Fritz Meinecke gerne mental und körperlich fit hält, zeigt der 34-Jährige immer wieder auf seinem Instagram-Kanal.

Dies ist angesichts der Vielzahl seiner Reisen quer durch die Welt kein Wunder. Das Erlebte wirkt sich dabei physisch und psychisch auf den Körper aus.

Aktuell befindet er sich in seiner Heimat und versucht mit einer regelmäßigen morgendlichen Routine Körper und Geist im Einklang zu bringen.

Was er dafür macht? Einfach wandern! Wie er selbst in einer Insta-Story mitteilt, steht er derzeit jeden Morgen auf und geht im Dunkeln direkt raus an die frische Luft.

Was ihm dabei sehr wichtig ist, sind seine mindestens acht Stunden Schlaf.