Sanitäter müssen Teilnehmer retten! Erstes Team scheidet aus bei "7 vs. Wild"

Fritz Meinecke und "SurvivalMattin" finden schon an Tag 3 von "7 vs. Wild" kein Trinkwasser mehr und müssen aus der Sendung aussteigen.

Von Lena Schubert

Britisch-Kolumbien - Schock bei "7 vs. Wild"! Insgesamt müssen die sieben Teams 14 Tage in der kanadischen Wildnis überleben. Doch schon an Tag drei spitzt sich die Situation für ein Duo so sehr zu, dass sie aufgeben müssen. Achtung, Spoiler!

Der Magdeburger Abenteurer Fritz Meinecke (34) und sein Teampartner können bei "7 vs. Wild" kein Trinkwasser finden. © Screenshot/YouTube/7vsWild Seit schon drei Tagen schlagen sich die 14 Teilnehmer auf eigene Faust durch und überleben nur durch ihr eigenes Können und die wenigen Utensilien, die sie mitbringen durften. Zwar haben es bereits alle sieben Teams geschafft, sich einen Unterschlupf für die Nacht zu bauen, aber die Nahrungssuche gestaltet sich bei den meisten schwieriger. Doch Fritz Meinecke (34) und Martin "SurvivalMattin" Rudloff (39) präsentiert sich ein viel dringenderes Problem: Die beiden finden kein Trinkwasser. An den ersten beiden Tagen konnten die zwei Abenteurer einfach das Wasser eines Flusses filtern. Doch an Tag drei wachen sie früh auf und bemerken, dass durch die Flut Salzwasser in den Fluss gespült wurde und so das Wasser nicht mehr trinkbar ist. Amira Pocher Pikantes Detail: Mutter von Amira Pocher brachte Trennung von Olli ins Rollen! Hinzu kommen "Mattins" körperliche Gebrechen, mit denen er seit der Aussetzung zu kämpfen hat. "Das sieht nicht gut aus", meint Fritz Meinecke, "Er hat seit gestern seinen Krückstock, quält sich da einen ab, manchmal ist er richtig benebelt und gar nicht ansprechbar." Das ständige Herumlaufen und Schleppen würde dem Rücken des 39-Jährigen nicht guttun, hinzu kommt eine potenzielle Dehydrierung.

Fritz Meinecke und "SurvivalMattin" finden kein Trinkwasser: "Wir sind am Arsch!"

Vergeblich läuft das Team den Flussverlauf hoch und runter, doch schon bald stellen sie fest, dass selbst der abgelegenste Teich nur Salzwasser enthält. "Es wird keine andere Option auf Süßwasser geben", so der 34-jährige Erfinder der Sendung. "Wenn wir jetzt zurückgehen, dann war's das! Wir sind am Arsch, Mattin!" Auch alle anderen Überlebensstrategien, die dem Magdeburger Abenteurer einfallen, führen am Ende zu nichts: Sie versuchen Moos auszudrücken, Regenwasser in einer Plane zu sammeln und sogar saures Sumpfwasser zu trinken, aber alles umsonst.

Der Trailer zur dritten Staffel "7 vs. Wild"

Nach nur drei Tagen: Fritz Meinecke und "SurvivalMattin" geben bei "7 vs. Wild" auf!