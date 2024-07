Wieder Ärger für Fritz Meinecke? Österreichische Behörden ermitteln!

Eine solche Biwakschachtel sei nur für den Notfall gedacht und weniger für Spaß und Unterhaltung, sagt der Naturpark Karwendel. © Screenshot/Youtube/FritzMeinecke

Schon mehrmals betonte der Magdeburger in sozialen Medien und in seinen Videos, dass mögliche Drehorte in Deutschland inzwischen unmöglich nutzbar seien.

Grund dafür ist, dass die Orte, an denen Meinecke seine Abenteuer auf Kamera festhält, von Zuschauern wiedererkannt werden. Anschließend wenden sie sich an die jeweils örtlichen Behörden, die in Meineckes Verhalten auch noch mehrere Verstöße sehen.

So zum Beispiel hätte der 35-Jährige in der Vergangenheit gesperrte Gebiete betreten oder sogar den Naturschutz missachtet.

Deshalb beschloss der YouTuber, seine zukünftigen Abenteuer im Ausland umzusetzen.

Somit ging es für ihn vor einigen Wochen nach Österreich. Im Bundesland Tirol verschlug es ihn in die Alpen. Jetzt werden auch hier die Behörden tätig.