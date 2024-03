Fritz Wepper im Hospiz! Körper des "Um Himmels Willen"-Stars kann nicht mehr

Er soll sich auf seinem letzten Weg befinden: Der Schauspieler Fritz Wepper (82) erhält laut Medienbericht Sterbebegleitung. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Seit einigen Tagen soll der in München geborene Künstler "Bild"-Informationen zufolge in einer Pflegeeinrichtung am Tegernsee Sterbebegleitung erhalten.

Bereits vor Weihnachten hatte sich sein gesundheitlicher Zustand demnach so sehr verschlechtert, dass es ihm nicht möglich gewesen war, an den Feiertagen nach Hause zu gehen.

In diesem Zeitrahmen musste er stattdessen rund fünf Wochen lang palliativ behandelt werden, heißt es weiter in dem Beitrag. In den vergangenen Jahren musste Wepper immer mehr gesundheitliche Rückschläge hinnehmen.

Hautkrebs, Tumor im Bauchbereich, künstliche Herzklappe, Blutvergiftung – sein Körper musste viel aushalten und scheint nun nicht mehr zu können. Letzteres hätte 2011 bereits beinahe seinen Tod bedeuten können, doch diesem sprang der Schauspieler und Synchronsprecher damals von der Schippe.

Körperlich erholt soll er sich jedoch nie vollständig haben, geistig hingegen sei der einstige "Derrick"-Star bis heute noch voll da.