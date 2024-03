Für Gaststar Jan Hartmann werden die Karl-May-Spiele zum Heimspiel

Bad Segeberg - Für ihn ist es eine Art Heimspiel! Schauspieler Jan Hartmann (43), bekannt aus seinen Rollen in " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " oder "Kreuzfahrt ins Glück", ist in diesem Sommer einer von drei Gaststars bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg . Geboren er wurde direkt um die Ecke.

Wie gut, dass sich das auch die Macher dachten und Hartmann in das Kostüm von Old Firehand steckten. "Ich freue mich einfach nur drauf", blickte der Schauspieler ein wenig voraus.

Bei den ersten Proben am Kalkberg dürfte sich Hartmann fast wie zu Hause gefühlt haben. Schließlich wuchs er im nur rund 25 Kilometer entfernten Kaltenkirchen auf. Kein Wunder, dass in seiner Kindheit die benachbarten Karl-May-Spiele ein großes Thema waren.

Der 43-Jährige freut sich auf einen unvergesslichen Sommer am Kalkberg. © Markus Scholz/dpa

Vor ein oder zwei Jahren hat sich Hartmann sogar schon einmal für mehrere Minuten in die leere Arena gestellt. "Das ist schon irre", verriet er. "Ich habe mir dann wirklich vorgestellt, wie das ist. Und jetzt ist es so weit."

Bis zur Premiere am 29. Juni wird allerdings noch ein wenig Zeit vergehen und auf Hartmann und seine Kollegen warten intensive Proben - allen voran das Reiten ist eine große Herausforderung. "Die Lernkurve wird schon ein bisschen steiler", erklärte er nach den ersten Trainingstagen.

In diesen konnte er auch die beiden anderen Gaststars kennenlernen. "Mit Nick habe ich jetzt schon viele Jahre im Ausland bei 100 Filmen verbracht. Ich habe schon aus Witz gesagt: 'Die müssten eigentlich ein Schiff in die Deko bauen'", spielte er auf seine Rolle in "Kreuzfahrt ins Glück" und die von Nick Wilder (71) beim Traumschiff an.

"Und Sila ist Liebe auf den ersten Blick, die ist ganz toll", lobte er die Schauspielerin. "Wir haben ja auch beide kleine Kinder und ich glaube, dass wir da über den Sommer eine schöne Zeit hinter der Show haben werden. Das ist auch wichtig."

Vielleicht kann er ja sogar die Monate nutzen, um seine Frau zu einer Rückkehr in den Norden zu überzeugen. "Sie sagt immer, dass ich hier oben woanders bin. Vielleicht ist das schon ein Wind und wir ziehen bald wieder zurück", sagte er und wusste: "Heimat ist Heimat".