Für ihre Kinder: Chryssanthi Kavazi und Tom Beck bauen sich ein Haus auf dem Land!

Berlin - Chryssanthi Kavazi (35) und Tom Beck (46) wollen dem Großstadttrubel in Berlin den Rücken kehren und aufs Land ziehen.

Chryssanthi Kavazi (35) und Tom Beck (46) wollen ihren Kindern eine geborgene Kindheit auf dem Land ermöglichen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im April dieses Jahres wurde das Paar zum zweiten Mal Eltern. Nun sucht die vierköpfige Familie ein neues Zuhause.

"Wir wohnen zwar in einer ruhigen Ecke Berlins, aber wenn die Kinder älter werden, will man auch mal die Tür öffnen können und sie im Garten spielen lassen", so die 35-Jährige im Interview mit Bunte.

Da sie und Tom auf einem Dorf aufgewachsen sind, wollen sie das ihren Kindern auch ermöglichen. "Wir haben lange nach dem perfekten Zuhause gesucht und dann war es Liebe auf den ersten Blick", verriet der GZSZ-Liebling weiter.

Sie bräuchten nur 15 Minuten bis in die Stadt und seien gleichzeitig mitten in der Natur. Erstmals hätten sie über den Umzug während Corona und nach der Geburt ihres ersten Kindes gesprochen.