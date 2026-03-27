"Für mein Leben geschämt": "AWZ"-Star mit bizarrem Klo-Geständnis

Köln - Seit 2010 begeistert Ania Niedieck (42) als "Isabelle Reichenbach" die Fans von " Alles was zählt ". Dass sie abseits der Kamera aber ein gewöhnlicher Mensch ist, zeigt eine Geschichte, in der sie ein intimes Klo-Geständnis macht.

"Alles was zählt"-Darstellerin Ania Niedieck (42) hat ein intimes Klo-Geständnis abgegeben. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wenn ich nervös bin, schlägt mir das immer auf den Magen – ich muss dann halt wirklich immer auf die Toilette", verrät die Schauspielerin im Podcast "Blondie Spritz", den sie gemeinsam mit dem RTL-Internetexperten Phil Pauls macht.

Das sei dann auch der Grund gewesen, warum sie eine der schlimmsten Situationen in ihrem Leben erlebt habe.

"Ich saß eine halbe Stunde im Burger King und habe mich für mein Leben geschämt", führt die 42-Jährige aus.

Erst später habe der "AWZ"-Star verstanden, "dass es sowas wie Reizdarm" gebe, weshalb sie sich heute auch selbstironisch "Teil der Reizdarm-Community" nenne.

Doch mit dem "Punkt 12"-Instagram-Experten spricht Ania nicht nur über ihr Klo-Malheur, sondern auch über ihre Jugend, wo sie gedacht habe, dass sie auf Frauen stehe.