Grüne-Politikerin schießt gegen Merz: "Was ist los mit dem Bundeskanzler?"

Kiel - Grüne -Politikerin Aminata Touré (33) ist entsetzt über die Aussagen des Bundeskanzlers zur aktuellen Debatte um Gewalt gegen Frauen.

Aminata Touré (33) ist entsetzt über die Aussagen des Bundeskanzlers zur Debatte um Gewalttaten gegen Frauen. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa

Nach Collien Fernandes' (44) öffentlicher Anzeige gegenüber Ex-Mann Christian Ulmen (50) wegen "virtueller Vergewaltigung" sowie der daraus entstandenen Debatte um Gewalttaten gegenüber Frauen im Internet hielt sich der Bundeskanzler lange bedeckt.

Als Friedrich Merz (70) sich nun schließlich zu Wort meldete, konnte Touré seine Worte kaum fassen und gab ein Statement dazu auf Instagram ab.

In einem Reel mit der Unterschrift: "Was ist los mit dem Bundeskanzler?" gab die stellvertretende Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein ihre Meinung kund.

Seit Tagen machen Frauen sowohl online als auch auf der Straße auf das Thema aufmerksam, sagte sie. Diese Frauen machen alle deutlich, das diese Gewalt stattfindet.

"Wir sprechen alle sehr deutlich an, dass das alle Männer betrifft und dass alle Frauen davon Opfer werden können", sagte die Grüne-Politikerin.