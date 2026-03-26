Sorgen um Rocco Pooth nach Drohnen-Angriff in Dubai: So war die Situation für Diegos Freundin Louisa

Baden-Baden - Vor rund einem Monat griffen Israel und die USA den Iran an und lösten damit einen Krieg aus. Unter anderem bombardierte der Iran Gebäude in Dubai und sorgte dafür, dass auch Menschen aus Deutschland dort feststeckten - wie Rocco (14), der Sohn von Verona Pooth (57).

Louisa Büscher (22), Freundin von Diego Pooth (22), hat sich zu dem dramatischen Aufenthalt in Dubai geäußert. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Denn während die einstige Werbe-Ikone und ihr Ehemann Franjo (56) in Düsseldorf bei einem Gerichtstermin verweilten, blieb der 14-Jährige in der Wahlheimat. Dort bekam er jedoch Unterstützung von Louisa Büscher (22), der Freundin seines älteren Bruders Diego Pooth (22).

"Es war natürlich für mich viel Verantwortung und auch eine gruselige und surreale Situation", gesteht die 22-Jährige auf Nachfrage gegenüber "Gala".

Vor allem die Ungewissheit, wie es weitergehe, habe die Pooth-Freundin sehr belastet.

"Also ich war eigentlich da, um ein paar Tage auf Rocco aufzupassen, ein paar Tage einfach mit ihm in Dubai zu verbringen und dann sollten Veron, Franjo und Diego nachkommen", führt Louisa aus.

Daraus sei - wie inzwischen bekannt ist - leider jedoch nichts geworden. "Aber wir sind ja gut wieder nach Hause gekommen, zum Glück", zeigt sich die 22-Jährige erleichtert.