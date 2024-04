Fürst Albert und Charlène kommen nach Hamburg, doch Fans werden enttäuscht sein

Hamburg - Große Aufregung in Hamburg! Am Donnerstag wird nach sechs Jahren Bauzeit der 40 Quadratmeter große Abschnitt "Monaco" im Miniatur Wunderland eröffnet. Als Ehrengäste werden Fürst Albert von Monaco (66) und seine Ehefrau Charlène (46) erwartet – so wird der Kurztrip des Fürsten-Paares ablaufen.