"Full House" beim Bergdoktor: So feiern Hans Sigl und seine Frau Susanne Weihnachten

München - "Bergdoktor"-Star Hans Sigl (56) und seine Frau Susanne (53) feiern Weihnachten als große Patchwork-Familie .

Hans Sigl (56) und seine Frau Susanne (53) lernten sich 2005 kennen. © Peter Kneffel/dpa

Susanne brachte ihre zwei Söhne Jonas und Niklas mit in die Ehe und Hans Sigl seinen Sohn Nepomuk. Zudem hat der Schauspieler ein sehr gutes Verhältnis zur Tochter seiner Ex-Freundin.

Deswegen sei bei den Sigls "Full House" an Weihnachten, wie der Österreicher im Interview mit "Bunte" verriet. Ab 22.30 Uhr kämen dann auch noch Freunde dazu.

An Heiligabend darf sich die Familie auf einen besonderen Jahresrückblick vom "Bergdoktor" freuen.

"Ich schreibe jedes Jahr ein Gedicht und das wird zu Beginn vorgelesen. Das kann ich nur empfehlen, denn es ist ein Rückblick aufs Jahr und macht Spaß, es zu schreiben", so Sigl.

Der 56-Jährige schenke gerne und viel. "Wenn man noch nichts hat, ist das ja auch immer ein Zeichen für die Beziehung zum Beschenkten. Ich finde, am schlimmsten ist der Satz: 'Mir fällt nichts ein …'" Dieses Problem habe er nicht.