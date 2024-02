Fynn Kliemanns Hund verletzt sich schwer, Fans reagieren mit verrücktem Vergleich

Zeven - Fynn Kliemanns (35) Hund "Giuseppe" – genannt GG – hat sich die schwerste Verletzung seines bisherigen Lebens zugezogen, wie der Influencer am Samstag auf Instagram mitteilte. Doch statt Genesungswünschen häufte sich in den Kommentaren vor allem ein Vergleich: Sollte GG die tierische Version von Malte Zierden (32) sein?

Sein Name wird in den Sozialen Netzwerken sogar schon als Synonym für vom Pech geprägte Tage oder Verletzungsserien verwendet. Deswegen scheint es auch nicht verwunderlich, dass bei GGs Krankheitsgeschichte viele sofort an den Wahl-Hamburger denken müssen.

Bei einem Spaziergang im Wald verletzte sich GG so schwer, dass Fynn Kliemann ihn den ganzen Weg zum Tierarzt tragen musste.

Doch was ist diesmal passiert? "GG ist in den Wald gelaufen und in so ein Loch hereingefallen, danach konnte er gar nicht mehr gehen", so der Kliemann.

Also wieder ab zum Tierarzt, doch auf den Röntgenbildern habe man nicht genug erkennen können, weswegen sie diesmal zum "Spezial Orthopäden" mussten.

Ein CT habe dann die "schlimmste Verletzung" offenbart: "Da hat man festgestellt, dass ein Stück Knochen abgebrochen ist. Dazwischen ist ein Muskelstrang, der ist abgebrochen und hing quasi einfach im Bein", erklärte der 35-Jährige in seinem Instagram-Video.

"Jetzt muss man also wieder ein Stück in den Knochen fixieren, damit den Muskelspann stretchen, – also richtig auf Spannung bringen – damit er danach wieder gehen kann. Danach darf er sein Bein zehn Wochen nicht belasten, das heißt wir sollen ihn die nächsten Wochen behandeln wie ein rohes Ei."

Was sich als schwierig gestalten könnte, schließlich sei GGs Lieblingsbeschäftigung Toben.