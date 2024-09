Fynn Kliemanns neues Album heißt "Tod": "In gewisser Weise bin ich als Person ja auch gestorben!"

Fynn Kliemann (36) beim Fotoshooting zu seinem neuen Album "Tod". © Fabian Neeser

Das Album mit dem ungewöhnlichen Titel hätte es eigentlich gar nicht geben sollen, so Kliemann in der offiziellen Pressemitteilung zu "Tod". Denn während 2022 sein Ansehen, seine "Marke", wie er es nennt, immer weiter bröckelte, sei nicht an Musikmachen zu denken gewesen.

"Kettenrauchen, Computer, Klarkommen" sei die Devise gewesen. Bis er für ein paar Monate nach Frankreich abhaut und ausgerechnet im Tod einen Neuanfang findet. Regelmäßige abendliche Spaziergänge führen ihn und seinen Hund GG auf einen Friedhof unweit seiner Unterkunft.

"Für mich sind Friedhöfe die entspanntesten Orte der Welt. Vielleicht auch, weil im Kliemannsland so ein Durcheinander herrscht. Hier steht alles Mögliche herum, alles ist bunt und ohne irgendeine Ordnung. Im Grunde wie mein ganzes Leben", erklärt Kliemann sein damaliges Abendprogramm.

"Aber Friedhöfe sind das genaue Gegenteil. Es ist sauber, der Rasen ist immer frisch gemäht, alle Kantsteine sind horizontal in der Waage. Ich mag diese Struktur und den Kontrast zu allem, was sonst in meinem Leben los ist - und vor allem los war." Er genießt die Ruhe und schreibt auf, was er so sieht. Macht sich Gedanken über den Tod und das Leben.

"Je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich verstanden, dass der Tod ein totales Tabuthema für viele ist - aber genau das macht ihn doch auch wirklich spannend. Einerseits diese einprogrammierte Endlichkeit des Lebens und andererseits der Beginn der Unendlichkeit."