Gänsebraten für Obdachlose: Frank Zander veranstaltet zum 31. Mal Weihnachtsessen

Berlin - Sänger Frank Zander (83) veranstaltet an diesem Montag (14.30 Uhr) in Berlin zum 31. Mal sein traditionelles Weihnachtsessen für obdachlose und bedürftige Menschen.

Frank Zander (83) setzt sich seit mehr als 30 Jahren für Bedürftige in Berlin ein. (Archivbild) © Annette Riedl/dpa

Rund 2500 Gäste werden im Estrel-Hotel in Neukölln erwartet, wie Frank Zander und Sohn Marcus mitteilten.

Neben dem festlichen Gänseessen und Geschenken sorgt ein Bühnenprogramm für Unterhaltung. Mit dabei sind die Band Atemlos, Annemarie Eilfeld, Mitch Keller, Nino de Angelo und Nicole.

Auch zahlreiche prominente Kellner werden erwartet: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), Ex-Bürgermeisterin Franziska Giffey, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD), Politiker Gregor Gysi (Linke), Hertha-Präsident Fabian Drescher, Entertainer Wolfgang Lippert, die Boxweltmeister Artur Abraham und Marco Huck, Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe, SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach, Ex-RBB-Moderator Ulli Zelle und weitere.

Für die Gäste gibt es Geschenke, unter anderem Schlafsäcke, Hygiene-Artikel und bei Bedarf auch für Tiere Futter. Friseurin Petra Biernoth und etwa 20 Kollegen werden den Gästen kostenlos die Haare schneiden.