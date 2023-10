"Gänsehaut!": Ralf Schumacher teilt bewegendes Foto mit Bruder Michael

Köln - Sein Bruder Ralf (48) ist einer der wenigen Menschen, die wissen, wie es um die Gesundheit von Michael Schumacher (54) bestellt ist. Doch selbst der 48-Jährige muss sich an "alte Zeiten" klammern.

Michael Schumacher (54, l.) spricht beim Training zum Japan-Grand-Prix in Suzuka 2010 mit seinem jüngeren Bruder Ralf (48). © Jens Büttner

Am 29. Dezember 2013 erlitt der siebenfache Formel-1-Weltmeister bei einem Ski-Unfall in den Alpen ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. In wenigen Monaten jährt sich das tragische Unglück demnach bereits zum zehnten Mal.

Von der Außenwelt abgeschottet, versucht "Schumi" sich in seiner Wahlheimat in der Schweiz ins Leben zurückzukämpfen. Seine Ehefrau Corinna (54) wacht dabei wie eine Löwin über die Privatsphäre ihres Mannes.

Doch wie fasste es sein ehemaliger Benetton-Teamkollege Johnny Herbert (59) erst kürzlich gegenüber "Grosvenor Sport" so treffend zusammen: "Was wir wissen, ist, dass wir nie positive Nachrichten hören."

Auch Ralf Schumacher schweigt wie ein Grab über den Zustand seines älteren Bruders. Um sich an bessere Momente zu erinnern, muss sich aber offenbar auch der frühere Williams-Pilot in Erinnerungen flüchten.

Auf Instagram teilte der 48-Jährige jetzt einen gemeinsamen Schnappschuss der beiden Brüder aus dem Jahr 1990. "Der beste Coach, den man haben konnte", schreibt der Kerpener dazu. Ein Satz, der bei den Fans für feuchte Augen sorgt.