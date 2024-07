Gegen fiese Vorurteile: Victoria Swarowski mit klarer Ansage zu ihrer Karriere!

München - Seit 2016 erobert Moderatorin Victoria Swarowski (30, " Let's Dance ") die TV-Landschaft in Deutschland. Nun hat die Österreicherin eine klare Ansage zu ihrer bisherigen Karriere gemacht – und räumt mit Vorurteilen wegen ihrer reichen Familie auf.

"Mittlerweile verstehen die Leute auch, dass ich seit mittlerweile 15 Jahren meinen eigenen Weg gehe", so die Moderatorin weiter. Ein Einstieg in das Familienunternehmen kann sie sich, zumindest Stand heute, dagegen nicht vorstellen.

Für die 30-Jährige war es eine Selbstverständlichkeit sich selbst etwas aufzubauen, auch wenn sie finanziell gesehen von Anfang an abgesichert war.

Doch trotz dieses schieren Reichtums geht Victoria ihren eigenen Weg. 2016 nahm sie an der RTL -Tanzshow "Let's Dance" teil und gewann die Staffel. Seit 2018 moderiert sie gemeinsam mit Daniel Hartwich (45) die Sendung. Darüber hinaus betätigt sich die geborene Innsbruckerin auch als Sängerin und Mode-Designerin.

Schwester-Power: Gemeinsam mit Paulina entwirft Victoria Kleider. © Screenshot: Instagram/victoriaswarovski

Neben ihrer Moderations-Tätigkeit für RTL entwirft Victoria auch Kleider. Ihre erste Kollektion von Sommerkleidern war innerhalb von nur zwei Stunden ausverkauft. Unterstützung erhält sie dabei von ihrer Schwester Paulina.

Außerdem spricht sie nicht nur ins Mikrofon, sondern singt gelegentlich auch: Zu Beginn ihrer Karriere nahm sie 2010 eine Debütsingle namens "One in a Million" auf. Gemeinsam mit dem Rapper Prince Kay One erschien 2014 der Song "Beautiful".

Eins steht jedenfalls fest: Hinter ihrem berühmten Namen versteckt sich Victoria Swarowski nicht!