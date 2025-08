Geheim gehaltene Krankheit: Justin Timberlake bricht sein Schweigen

Alles in Kürze

Justin Timberlake (44) hat seine Borreliose-Erkrankung öffentlich gemacht. © Bildmontage: Carsten Koall/dpa, Instagram/Screenshot/justintimberlake

Wie der Sänger in einem seiner neuesten Beiträge auf Instagram am Donnerstag offenbarte, ist er an Borreliose erkrankt. Dabei handelt es sich um eine bakterielle Infektion, die durch Zecken auf den Menschen übertragen wird.

Diese emotionale Nachricht teilte er mit seinen Fans zusammen in einem bewegenden Rückblick auf die letzten zwei Jahre. Eine Zeit, die für ihn nicht nur voller schöner und erfüllender Momente war, sondern auch körperlich äußerst herausfordernd.

Timberlake verriet dabei, dass er während seiner Auftritte zunehmend unter Schmerzen litt, bis er schlussendlich die Diagnose Borreliose erhielt. An ein Abbrechen seiner Tour dachte er jedoch nie.

"Die Freude, die mir das Auftreten bereitet, den flüchtigen Stress, den mein Körper verspürte, bei weitem überwiegt [...] Ich bin so froh, dass ich weitergemacht habe", erklärte er.

Wie stark ihn die Krankheit letztlich getroffen hat, ließ Timberlake offen.