"Prinzen"-Frontmann Krumbiegel überrascht: "Weit davon entfernt, jeden, der AfD wählt, zu beschimpfen"

München/Leipzig - Der Frontman der Gruppe "Die Prinzen" Sebastian Krumbiegel (60) wirbt für mehr Verständnis zwischen den politischen Lagern.

Sebastian Krumbiegel (60) wirbt für gegenseitiges Verständnis der politischen Lager. © Martin Schutt/dpa

Der für soziales Engagement bekannte Leipziger Sänger blickt mit Sorge auf den "Rückfall in nationalstaatliche Gedanken", wie er im Interview mit dem deutschen Playboy erklärt.

"Grundsätzlich finde ich diese Zeiten ziemlich beängstigend, und das nicht nur im Osten. Schau dir Gegenden in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg oder Hessen an, das schwappt gerade durch das ganze Land", so der 60-Jährige.

Doch statt den Rechtsruck zu schlicht verteufeln, sieht Krumbiegel die Lösung in gegenseitigem Verständnis: "Man sollte hinterfragen, warum die Leute so dermaßen am Rad drehen", findet der Musiker und wirbt für neue Angebote.

"Ich verstehe Leute auf dem Land, die sagen: Bei uns fährt kein Bus, es gibt keine Kneipe, keinen Club mehr, wir fühlen uns abgehängt", versetzt sich der Künstler in die Menschen hinein. Das sei zwar kein Grund rechtsaußen zu wählen, aber immerhin ein Ansatz für deren Lebensumstände.

"Ich bin weit davon entfernt, jeden, der AfD wählt, zu beschimpfen", betont Krumbiegel. Trotzdem gibt es klare Grenzen: "Wer rassistischen oder antisemitischen Unsinn erzählt, dem muss man sagen: bis hierhin und nicht weiter".