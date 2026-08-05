"War für sie da": Tochter äußert sich zur bitteren Liebes-Pleite von Sängerin Michelle

Köln - Die Trennung von Michelle (54) und ihrem Verlobten Eric Philippi (29) erschütterte vor wenigen Wochen die Promi-Welt. Verlassen konnte sich die Schlager-Queen in dieser schweren Zeit vor allem auf ihre Tochter.

Marie Reim ist die Tochter von Schlager-Star Michelle (54) und inzwischen auch schon in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama getreten. © Instagram/mariereim_official (Screenshot)

"Ich war sehr viel für sie da und habe sie sehr unterstützt. Das tue ich auch weiterhin", erklärte Marie Reim (26) im Gespräch mit dem "Berliner Kurier". Ergänzend fügte die Blondine hinzu: "Sie weiß, dass sie auf mich zählen kann, wenn sie mich braucht."

Zu den genauen Hintergründen für das Liebes-Aus, das nur wenige Wochen nach Erics zweitem Heiratsantrag im Rahmen von Michelles Tournee-Abschied in der Berliner Uber Arena publik wurde, äußerte sich Marie allerdings nicht.

Insgesamt vier Jahre lang waren die 54-Jährige und ihr 25 Jahre jüngerer Schlager-Kollege ein Paar. Im Mai bestätigte Philippi gegenüber "Bild" das Beziehungsende. "Ja, es stimmt. Wir sind getrennt", erklärte er damals. Für beide sei die Situation sehr belastend.

Mittlerweile hat sich Michelle nicht nur privat, sondern auch beruflich neu orientiert. Ihr Mikrofon hat die "Wer Liebe lebt"-Interpretin an den Nagel gehängt, stattdessen möchte sie unter dem Namen "Wakan" als spirituelle Heilerin arbeiten.