Gender Reveal: Bekommt Olivia von Platen einen Jungen oder ein Mädchen?

Olivia von Platen erwartet ihr drittes Kind. Mit einer Torte soll das Geschlecht des Kindes enthüllt werden. Mit dabei: natürlich die Follower.

Von Ella Wittenbauer

Stuttgart - Olivia von Platen (29) erwartet ihr drittes Kind. Mit einer Torte soll das Geschlecht des Kindes enthüllt werden. Mit dabei sind Ehemann Detlev, die Kinder, Freundin Anahita Rehbein (32) - und natürlich die Follower.

Die Familie erwartet ein drittes Kind. Nun haben sie das Geschlecht enthüllt. © Screenshot: instagram.com/olivia_von_platen Die Influencerin und ihr Ehemann, ehemaliges Porsche-Vorstandsmitglied und Vertriebschef Detlev von Platen (61), bekommen ein Baby. Ihre zwei Kinder Alea und Camille sind Mädchen. Werden die Geschwister ein Dreier-Prinzessinnen-Team oder wird es noch einen Ritter geben? "Ich warte auf meinen Mann, der gerade die Kinder holt und dann kommt Anahita. Oh Mann, ist das aufregend", kreischt die Influencerin aufgeregt in ihr Handy. Freundin Anahita ist eingeweiht und hat bereits einen Gender-Reveal-Kuchen gebacken. Promis & Stars Wer hätte das gedacht? Bettina Zimmermann war mit diesem Comedian verlobt "Du bist ja schon mein erstgeborener Sohn", sagt die zweifache Mädchen-Mama und knuddelt ihren Hund Bailey. Die 29-Jährige hatte noch keine Gender-Reveal-Party. "Ich habe es bislang einfach über das Telefon erfahren."

Olivia von Platen bekommt ein Baby: Ist der Kuchen rosa oder blau?