Gender Reveal: Bekommt Olivia von Platen einen Jungen oder ein Mädchen?
Stuttgart - Olivia von Platen (29) erwartet ihr drittes Kind. Mit einer Torte soll das Geschlecht des Kindes enthüllt werden. Mit dabei sind Ehemann Detlev, die Kinder, Freundin Anahita Rehbein (32) - und natürlich die Follower.
Die Influencerin und ihr Ehemann, ehemaliges Porsche-Vorstandsmitglied und Vertriebschef Detlev von Platen (61), bekommen ein Baby.
Ihre zwei Kinder Alea und Camille sind Mädchen. Werden die Geschwister ein Dreier-Prinzessinnen-Team oder wird es noch einen Ritter geben?
"Ich warte auf meinen Mann, der gerade die Kinder holt und dann kommt Anahita. Oh Mann, ist das aufregend", kreischt die Influencerin aufgeregt in ihr Handy. Freundin Anahita ist eingeweiht und hat bereits einen Gender-Reveal-Kuchen gebacken.
"Du bist ja schon mein erstgeborener Sohn", sagt die zweifache Mädchen-Mama und knuddelt ihren Hund Bailey.
Die 29-Jährige hatte noch keine Gender-Reveal-Party. "Ich habe es bislang einfach über das Telefon erfahren."
Olivia von Platen bekommt ein Baby: Ist der Kuchen rosa oder blau?
Anahita habe sie am Morgen per FaceTime angerufen und - um nichts versehentlich zu verraten - nicht einmal ins Handy geschaut.
Die Aufregung steigt. Bald werden die Eltern erfahren, ob in Olivias Bauch ein Mädchen oder ein Junge heranwächst. die Frage lautet: Ist der mit Creme bedeckte Kuchen im Inneren rosa oder blau?
Die Familie sitzt auf dem Boden vor dem Kuchen und Mama und die zwei Mädels schneiden ihn an: "Was sehen wir da?", sagt Olivia. "Rosa".
Als hätte Mama Olivia es gewusst, trägt sie eine rosafarbene Strickjacke. "Ich freue mich so sehr", sagt Olivia und lacht. Nun haben die Eltern bald drei Mädels im Haus.
"Und plötzlich sind wir eine echte Mädchenbande. Noch mehr Liebe, noch mehr Lachen, noch mehr Chaos - wir freuen uns so sehr auf alles, was kommt", schreibt Olivia zum Reel.
Papa Detlev wird da als einziger Mann im Haus sicher das ein oder andere Mal überstimmt, doch was machen Väter nicht alles für ihre Töchter?
Es ist Olivias vierte Schwangerschaft mit Ehemann Detlev. Vor wenigen Monaten hatte Olivia eine Fehlgeburt, die das Leben des Ehepaars auf den Kopf stellte.
Titelfoto: Screenshot: instagram.com/olivia_von_platen