Genderfluid-Model über Mode: Fußballtrikots können Menschen zusammenbringen

Hamburg - Die Gesellschaft spaltet sich, der Rechtsruck in Deutschland nimmt zu - für Felix Nieder (32) aktuell die traurige Wahrheit. Am TAG24-Mikrofon erklärte er, wieso Mode helfen kann, die Menschen wieder etwas mehr zusammenzubringen.

Alles in Kürze

Mit seiner Oma Waltraud (87) flanierte Felix Nieder (32) im Partnerlook über den roten Teppich. © Tag24/Madita Eggers

"Man merkt gerade sehr, dass wir wieder eine starke Rückentwicklung haben. Man merkt auch, dass sich Leute wieder weniger auf den Straßen trauen", analysierte der 32-Jährige am roten Teppich der Ernsting's Family Fashion Show am Dienstag.

"Mode ist deshalb so wichtig, weil ich glaube, dass es zeigt, dass wir uns mit Mode eben auch verbinden können."

Als Beispiel nannte er sich selbst und seine Oma, die bei der Modenschau im Empire Riverside Hotel im Partnerlook über den Red Carpet flanierte.

"So sieht man: Ältere und jüngere Generationen sind miteinander verbunden." Und in seinen Augen gibt es viele weitere Anlässe, wo Mode Menschen miteinander verbinden kann, auch wenn sie sich in Herkunft, Religion, Sexualität und sonstigen Interessen unterscheiden.

"Ob das beim CSD ist, wo man Regenbogenfarben trägt, ob das beim Fußball ist mit Trikots. Ich glaube, ganz viele verschiedene Teile können verbinden, obwohl man vielleicht grundsätzlich nicht viel gemeinsam hat. Und deshalb, glaube ich, ist Mode so wichtig."