Tod von Gene Hackman: Gehen seine Kinder beim 80-Millionen-Erbe leer aus?

Gene Hackman (†95) und seine Frau Betsy Arakawa (†63) wurden Ende Februar tot aufgefunden. © Mark J. Terrill/AP/dpa

Der gesundheitliche Zustand des Schauspielers war allgemein schlecht: Gene Hackman litt an Alzheimer und hatte eine Herzkrankheit.

Der 95-Jährige, der sich mit Klassikern wie "The French Connection", "Die Brücke von Arnheim" und "Erbarmungslos" einen Platz in der Filmgeschichte sicherte, starb vermutlich infolge seines Herzleidens am 18. Februar.

Er hinterlässt ein Erbe von 80 Millionen Dollar, das laut Testament an seine Frau Betsy Arakawa (†63) gehen sollte, die einige Tage zuvor an einem durch Hantaviren bedingten Lungenleiden verstarb.

Als Nachfolger im Testament hatte Gene Hackman seine beiden ehemaligen Anwälte bestimmt. Doch Michael G. Sutin und Julia L. Peters sind ebenfalls tot. Dies schafft eine rechtlich verfahrene Situation, in der die Erbfolge unklar ist.



Wie The New York Times berichtete, hatte Gene Hackman seine drei Kinder Christopher, Elizabeth und Leslie nicht im Testament erwähnt. Haben sie nun dennoch einen Anspruch auf das Vermögen ihres Vaters?