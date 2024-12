Geprägt bis heute: Ann-Kathrin Götze schildert traumatische Erlebnisse ihrer Kindheit

Frankfurt am Main - Wenn sich Ann-Kathrin Götze (35) heute bei öffentlichen Auftritten oder via Social Media zeigt, sieht man eine starke und erfolgreiche Frau sowie eine glückliche Mutter zweier toller Kinder. Doch auch sie musste in ihrer eigenen Kindheit schlimme Zeiten durchleben, worüber sie nun auf Instagram berichtete.