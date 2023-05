Gerade steht er vor Gericht: Ed Sheeran erwägt Karriereende!

Meint er das ernst? Sänger Ed Sheeran (32) droht mit dem Ende seiner Karriere. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Alles nur geklaut? Wegen genau dieser Frage steht Superstar Ed Sheeran gerade vor Gericht!

Es geht um seinen Mega-Hit "Thinking Out Loud" aus dem Jahr 2014, für den der Brite bei Soullegende Marvin Gaye (†44) abgeschrieben haben soll - so die Anklage.

Konkret werfen die Erben von Komponist Ed Townsend dem 32-Jährigen vor, harmonische, melodische und rhythmische Elemente von Gayes Song "Let's Get It On" aus dem Jahr 1973 kopiert zu haben, und fordern eine satte Entschädigung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (rund 90 Millionen Euro).



Ed Sheeran scheinen diese Vorwürfe zu treffen. Wie unter anderem die Daily Mail berichtete, wurde der Singer-Songwriter vor Gericht jetzt sehr emotional.

"Ich finde es beleidigend, wie meine Arbeit als Performer und Songwriter, der ich mein ganzes Leben widme, von jemandem herabgesetzt wird", soll er sich gegen die Anklagepunkte gewehrt haben.