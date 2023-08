Anna Heiser nach schwerer Familien-Entscheidung: "Das Risiko ist einfach zu groß"

Auf Instagram stellte sich Anna Heiser (33) einigen Fragen. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/anna_m._heiser (2)

Im Rahmen einer Fragerunde wandte sich die 33-Jährige am gestrigen Sonntagabend an ihre mehr als 205.000 Follower - und beantwortete dabei Queerbeet einige Nachrichten ihrer Fans.

So wollte einer von ihnen wissen, ob die Wahl-Namibierin Angst vor Spinnen oder Schlangen habe. Davon gibt es in dem afrikanischen Land schließlich mehr als genug.

"Vor Spinnen habe ich tatsächlich keine Angst, aber ich schaue jedes Mal ins Klo rein, bevor ich mich setze", erklärte sie. Immerhin sie es in Namibia schon mehrfach vorgekommen, dass darin ein Reptil gesessen hätte.

"Ein Mann wurde sogar schon gebissen!"

Auf die Frage hin, ob sie Tipps für werdende Eltern habe, gab sie an, dass es wichtig sei, die eigenen Kinder nicht mit anderen zu vergleichen und jeden Tag so zu nehmen wie er kommt. Außerdem empfiehlt die 33-Jährige, möglichst entspannt zu bleiben. Und das, obwohl sie damit selbst ab und an zu kämpfen hat.

So erklärte sie in einer weiteren Story, dass manchmal, sowohl mit ihrem Mann als auch mit den Kindern, die Geduld verliere.

"Es ist zwar nicht oft, aber es kommt durchaus vor." Die ersten Male habe es sie fertig gemacht, doch mittlerweile "denke ich, dass, auch wenn ich gerne eine 'perfekte Mama' wäre, bin ich immer noch ein Mensch, der immer wieder an eigene Grenzen kommt."